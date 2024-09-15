İzinden gittiğimiz tek insan Resulullah Efendimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hz. Peygamber Efendimiz veladetinden vefatına kadar her anıyla yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle, bizler için en güzel örnektir" dedi. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"na katıldı. Konuşmasına Mevlid Kandili'nin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası'nı her sene farklı bir başlık altında idrak ettiğini, bu yılki programların temasının "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlendiğini söyledi.

REHBERİMİZ DE, ÖNDERİMİZ DE, MAŞUKUMUZ DA O'DUR

"Burada öncelikle şu hususun altını çizmek istiyorum: Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, veladetinden vefatına kadar her anıyla yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle bizler için en güzel örnektir" diyen Erdoğan şunları kaydetti: "Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir. Bizim rehberimiz de, önderimiz de, uğruna can vereceğimiz maşukumuz da O'dur. Diyanet Başkanlığımız öncülüğünde tertiplenecek programlarla dünya hayatının gailesi altında yorulan, örselenen, sıkışan kalplerimizi Peygamber Efendimizin aşkıyla yeniden pür nur eyleyeceğiz. Bir olmanın, birlik olmanın sırrına bir kez daha ereceğiz.”

MANEVİ İŞGAL ÇETESİNE TAŞERONLUK YAPIYORLAR

Millet olarak son iki asırdır çok yönlü bir kuşatmayla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Erdoğan "Bu milletin iman kalesini çökertmek için hiç olmazsa bu kalede gedik açmak için yıllardır pervasızca saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: "Bunu bir dönem camilerimizi kapatarak, ahıra çevirerek, satarak yaptılar. Bir dönem minarelerimizden günde 5 defa yükselen Allahüekber nidalarını susturarak yaptılar. Bir dönem Kur'an-ı Kerimleri, Elifbaları toplatarak yaptılar... Artık eskisi kadar olmasa da halen birilerinin bu manevi işgal çetesine taşeronluk yaptığını görmekteyiz. Aralarında FETÖ'cülerin olduğu malum mahfiller bunu son derece sinsice ve kurnazca yapıyorlar. Bu ideolojik bağnazlık son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki cuma hutbesini, hutbede okunan ayet-i kerimeleri hedef almaya başladılar. Kendini bilmezin biri çıkıyor, hem de bu ülkenin muhalefet partisi adına, bilmediği konularda ahkam kesiyor. Bunu yaparken de cehaletini gizlemek için Gazi Mustafa Kemal'in arkasına sığınıyor.”

Cenaze üzerinden siyaset yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine de değindi. Narin'in vahşice katledilmesinin herkesin yüreğini yaktığını ifade eden Erdoğan, "Birileri, daha olayın ilk anından itibaren bu cinayeti bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu. Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor" dedi. Erdoğan şunları kaydetti: "40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan bölücü terörün uzantıları vicdan dersi verme cesareti buluyor. Bu vahşet öne sürülerek aile, din hedef alınıyor. Diyarbakır ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabının yargı önünde sorulması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için her türlü adımı atacağız. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını soracak, en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz."

O'nun sevgisini kalbimizde çoğaltmaya vesile kılalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alemlerin nuru, rahmet ve hikmet peygamberi Hz. Muhammed'in (sav) veladetinin vuku bulduğu bu kutlu geceyi, O'nun sevgisini kalbimizde çoğaltmaya vesile kılalım. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu mümtaz geceyi fırsat bilelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlit Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Bu gecenin Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1453'üncü yıl dönümü olduğuna işaret eden Bahçeli, "İstikameti kaybolmuş, istikrarı mahvolmuş, iradesi mefluç olmuş insanlık alemi kutlu doğum mucibince belini doğrultmuş, nihayet güzel ahlakın sıcaklığı, merhamet ve muhabbet çağrısının aydınlığı kademe kademe dünyayı tesiri altına almıştır. Son zamanlarda yaşanan, hamiyet ve haysiyet sahibi her insanımızı derinden yaralayan müessif hadiselerin birbirine eklemlenerek cereyan etmesi, manevi arınmaya, saflarımızı daha da sıkı tutmaya çok ihtiyacımız olduğunun hiç şüphesiz kanıt ve karinesidir" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli şöyle devam etti: "Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, Türk-İslam alemine kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, Kandilimiz mübarek olsun diyorum."

Kardeşlik ve barış getirsin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, huzur, kardeşlik ve barış getirmesini diledi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hz. Muhammed'in doğum günü Mevlit Kandili'ni kutluyor, kandilin ülkemize, tüm dünyaya ve tüm insanlığa sağlık, huzur, kardeşlik ve barış getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Ayşenur’un hesabını mutlaka soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile biraya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Becirovic’in yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan, Becirovic'i İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. Becirovic ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Özel bir niteliğe sahip Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk" dedi.

SEÇİM HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Bosna Hersek'te tüm kesimlerin katılımıyla, geniş tabanlı bir toplumsal uzlaşının ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının hakim kılınmasının önemi ve değerinin açık olduğuna işaret eden Erdoğan, bu çerçevede Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanarak hayırlara vesile olmasını diledi.

İSRAİL ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ilan edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen katliamın bir benzerini maalesef bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa Soykırımı'nın failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse, Gazze'de yaşananların failleri de uluslararası hukuk karşısında hesap vereceklerdir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka verecektir, hesabını da mutlaka soracağız."

Bosna’yla ticaret hacmi 1 milyar dolara çıkacak

Görüşmelerinde, Bosna Hersek ile ikili ilişkilerini derinleştirmek amacıyla atılacak adımlar üzerinde de durduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticareti artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir teatisinde bulunduk."

Kimlikle seyahat başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının, komşu ülkeleri de geride bırakıp ilk sırada yer almasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak, halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. FETÖ ile ortak mücadele bağlamındaki beklentilerimiz üzerinde durduk" diye konuştu.







