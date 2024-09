İzinden gittiğimiz tek insan Resulullah Efendimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hz. Peygamber Efendimiz veladetinden vefatına kadar her anıyla yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle, bizler için en güzel örnektir" dedi. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"na katıldı. Konuşmasına Mevlid Kandili'nin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası'nı her sene farklı bir başlık altında idrak ettiğini, bu yılki programların temasının "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlendiğini söyledi.

"Burada öncelikle şu hususun altını çizmek istiyorum: Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, veladetinden vefatına kadar her anıyla yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle bizler için en güzel örnektir" diyen Erdoğan şunları kaydetti: "Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir. Bizim rehberimiz de, önderimiz de, uğruna can vereceğimiz maşukumuz da O'dur. Diyanet Başkanlığımız öncülüğünde tertiplenecek programlarla dünya hayatının gailesi altında yorulan, örselenen, sıkışan kalplerimizi Peygamber Efendimizin aşkıyla yeniden pür nur eyleyeceğiz. Bir olmanın, birlik olmanın sırrına bir kez daha ereceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine de değindi. Narin'in vahşice katledilmesinin herkesin yüreğini yaktığını ifade eden Erdoğan, "Birileri, daha olayın ilk anından itibaren bu cinayeti bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu. Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor" dedi. Erdoğan şunları kaydetti: "40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan bölücü terörün uzantıları vicdan dersi verme cesareti buluyor. Bu vahşet öne sürülerek aile, din hedef alınıyor. Diyarbakır ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabının yargı önünde sorulması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için her türlü adımı atacağız. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını soracak, en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz."