İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan iki kişi tutuklandı

Emrah Apartmanı'ndan kötü haber

İzmir'de yıkılan binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi'ndeki Emrah Apartmanı'ndan bir kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı. Emrah Apartmanı enkazında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Aynı enkazdan 19 kişi sağ olarak kurtarılırken, ailelerin kayıp ihbarında da bulunulan 21 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

