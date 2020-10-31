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Gündem İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan iki kişi tutuklandı
ADİYAMAN

İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan iki kişi tutuklandı

İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan iki kişi tutuklandı

İzmir’de yaşanan deprem sonrası hakaret içerikli paylaşım yapan ve gözaltına alınan 10 kişiden ikisi çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Merkezi DHA
Adıyaman'da gözaltına alınan Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Adıyaman'da gözaltına alınan Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir Seferihisar depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 kişi hakkında işlemler sürüyor. 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da gözaltına alınan Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Emrah Apartmanı'ndan kötü haber
OYNAT 00:59
Emrah Apartmanı'ndan kötü haber
İzmir'de yıkılan binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi'ndeki Emrah Apartmanı'ndan bir kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı. Emrah Apartmanı enkazında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Aynı enkazdan 19 kişi sağ olarak kurtarılırken, ailelerin kayıp ihbarında da bulunulan 21 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem anında minik kızın duası: Allah'ım lütfen Allah'ım
OYNAT 00:33
Deprem anında minik kızın duası: Allah'ım lütfen Allah'ım
İzmir'de dün meydana gelen 6,6 şiddetindeki depreme annesi ve ablasıyla birlikte evde yakalanan minik kızın Allah'a yakarışı izleyenlerin boğazını düğümlüyor.

Enkaz altında kalan İnci ve köpeği Fıstık böyle kurtarıldı
OYNAT 00:59
Enkaz altında kalan İnci ve köpeği Fıstık böyle kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmirde

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Yıkılan evlerin yenisi yapılıp, kira yardımında bulunulacak.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
33 saat sonramucize kurtuluş

33 saat sonra
mucize kurtuluş

Bir kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Umut nöbeti

Umut nöbeti

Enkazdan gelecek sevindirici bir haber bekleniyor.
Can kaybı<br>39'a yükseldi

Can kaybı
39'a yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor.
Abi, babama<br>Eda iyi der misin?

Abi, babama
Eda iyi der misin?

​Enkaz altındaki minik Eda sakinliğiyle şaşırttı.
Bomba gibi patladı

Bomba gibi patladı

İstanbul Ataşehir'de polisi alarma geçiren olay.
Çok korkuyorum<br>elimi tutar mısın?

Çok korkuyorum
elimi tutar mısın?

​Enkaz altından yürek burkan sözler..
İkisi tutuklandı

İkisi tutuklandı

Deprem sonrası provokatif paylaşım yapmışlardı.

Daha büyük<br>deprem yaklaşıyor

Daha büyük
deprem yaklaşıyor

​İzmir depreminin ardından korkutan açıklama.
Camiye<br>kundaklama girişimi

Camiye
kundaklama girişimi

​Fransa'daki olayda yangın büyümeden söndü.
184'ü arayın!

184'ü arayın!

Yaralanan yakınlarını merak edenlere çağrı.
Türkiye'nin<br>son 24 saati

Türkiye'nin
son 24 saati

Bakan Koca ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.
Enkaz altında<br>kız çocuğu görüldü

Enkaz altında
kız çocuğu görüldü

​Ekipler o noktada arama kurtarma çalışması başlattı.
Depremin<br>korkutucu sesi

Depremin
korkutucu sesi

Depremin yer altındaki sesi paylaşıldı.
Bir mucize daha

Bir mucize daha

​26 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.
İzmir depreminde yaralanan yakınlarını merak edenlere çağrı: 184 SABİM hattını arayın
Gündem

İzmir depreminde yaralanan yakınlarını merak edenlere çağrı: 184 SABİM hattını arayın

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), İzmir depreminde yaralanan yakınlarını merak edenlere 184 hattı üzerinden bilgi sağlıyor. Hattı arayan vatandaşların yakınlarının yaralı olup olmadığı bilgisine ulaşabildiğini belirten Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Arife Arslan Bucak, ''Depremin ardından geçen 26 saat süresince aralıksız olarak vatandaşlara yaralı yakınlarıyla ilgili bilgi verildi, vatandaşların bilgilendirilmesine devam ediliyor" dedi.
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Gündem

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Erdoğan'a başsağlığı mesajı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yönelik başsağlığı ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.
İzmir'deki depremin ardından korkutan açıklama: Daha büyük deprem giderek yaklaşıyor
Ekonomi

İzmir'deki depremin ardından korkutan açıklama: Daha büyük deprem giderek yaklaşıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan korkutan bir açıklama geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, İzmir depreminin ardından büyük Marmara depremiyle ilgili, “Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri giderek yaklaşıyor” dedi.

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