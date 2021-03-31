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İzmir haber: 13 yaşında 200'den fazla suç kaydı var

13 yaşında 200'den fazla suç kaydı var

İzmir’de 200’ü aşkın hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve İzmirlileri adeta canından bezdiren P.Ü. (13), motosiklet hırsızlığından tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
İzmir haber: 13 yaşında 200den fazla suç kaydı var
13 yaşındaki P.Ü., yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı.

İzmir’in çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdiği hırsızlık suçlarıyla kenti adeta canından bezdiren 13 yaşındaki P.Ü., yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı. 200’ü aşkın hırsızlık suçundan kaydı bulunan P.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

13 yaşındaki P.Ü., yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı.
13 yaşındaki P.Ü., yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre Buca ilçesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler, adresteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık yapan şüphelinin P.Ü. olduğu tespit edildi. P.Ü., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü. tutuklandı. 200’ü aşkın suç kaydı olduğu ve geçtiğimiz günlerde Manisa’da bir yurda yerleştirildiği öğrenilen P.Ü.’nün, oradan kaçıp motosiklet çalarak tekrar İzmir’e geldiği ortaya çıktı. P.Ü.’nün hırsızlık yaptığı anlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

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