İzmir merkezli iki ilde DHKP/C operasyonu: 27 gözaltı

21:5523/12/2025, Salı
DHA
(Foto Arşiv)
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iki ilde DHKP/C silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alınırken 1 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 26 tabanca fişeği ele geçirildi.

İzmir merkezli iki ilde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik bugün İzmir ve Adıyaman’da eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar, 1 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 26 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.






