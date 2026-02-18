İzmir’de annesi ve ablasını tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de annesi ve ablasını tehdit eden şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir kişinin annesi ve ablasını tehdit ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüpheli H.M.B. (39) tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, anne ve abla hakkında ise koruyucu ve önleyici tedbir süreçlerinin başlatıldığı öğrenildi.