İzmir’de annesi ve ablasını tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

01:0118/02/2026, Çarşamba
AA
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
İzmir'de bir kişinin annesi ve ablasını tehdit ettiğine ilişkin paylaşılan görüntüler sonrası çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma sonucu şüpheli H.M.B. (39) tespit edilerek gözaltına alındı.

İzmir’de annesi ve ablasını tehdit eden şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir kişinin annesi ve ablasını tehdit ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüpheli H.M.B. (39) tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, anne ve abla hakkında ise koruyucu ve önleyici tedbir süreçlerinin başlatıldığı öğrenildi.



