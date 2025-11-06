İzmir’de sosyal medya fenomenlerinin 7 bin liralık boyoz hesabı paylaşımıyla gündeme gelen olaya ilişkin Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde satışın Konak ilçesinde seyyar bir boyoz arabasında gerçekleştiği, işletmede fiyat listesi ve etiket bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık, işletmeye 47 bin 490 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Tartışmaya yol açan hesap sonrası inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’de bir seyyar boyoz satıcısının vatandaşa 7 bin TL hesap çıkardığı” yönündeki paylaşımlar üzerine ekiplerin derhal harekete geçtiğini duyurdu.

Yapılan incelemelerde satışın, Konak ilçesinde seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştiği ve burada akşam 20.00’den sonra gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ile içecek satışı yapıldığı belirlendi.

“Hesabı fazla fazla yazın” iddiası

5 Kasım gecesi yapılan denetimlerde ürün fiyatlamalarına ilişkin tespitler üzerine işletme hakkında Haksız Fiyat Tespit Tutanağı düzenlendi, alış-satış faturaları ile savunma istendi. Fiyatların esnaf odasının azami tarife fiyatlarına uygunluğu yönünden de İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bildirim yapıldı.

6 Kasım’da ifadesine başvurulan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği kişilerden ve onlara eşlik eden yaklaşık 50 kişilik bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini anlattı.

Akçakale, grubun “hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al” dediğini, yaklaşık 100 boyoz ve içecek satışına karşılık 7 bin 600 lira tutarında bir hesap oluştuğunu, pos cihazı limiti nedeniyle 6 bin 900 TL’lik fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını söyledi.

Fiyat etiketi eksikliği cezası

Denetim ekipleri ayrıca, işletmede satılan ürünlerin fiyat listesi ve etiketlerinin bulunmadığını tespit etti. Bu nedenle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca işletmeye 47 bin 490 TL idari para cezası uygulandı.

“Dürüst esnaf ve tüketici korunacak” vurgusu

Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerin hem de dürüst esnafın mağduriyet yaşamaması için piyasa denetimlerinin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Tüketicilerimizin ve dürüst ticaret erbabının mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimler kararlılıkla sürecektir.” ifadesine yer verildi.







