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İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı

23:2311/04/2025, Cuma
AA
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İzmir'de 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'de 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde kıyıda 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Botu ekipleri denizde, Urla İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise kıyıda ortaklaşa devriye faaliyeti yürüttü.

Ekipler, faaliyet sırasında kıyıda 13 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



#Düzensiz göçmen
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
#Urla
#Urla İlçe Jandarma Komutanlığı
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