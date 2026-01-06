Yeni Şafak
İzmir'de kaçak gemi sökümüne 2,3 milyon lira ceza

17:006/01/2026, Salı
DHA
Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir'in Urla ilçesindeki Demircili Sahili'nde izinsiz gemi sökümü yapan firmaya 2 milyon 346 bin TL ceza uyguladı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince Urla'nın Demircili Sahili’nde yapılan denetimde su tankeri tipindeki Gökbey isimli geminin karaya yanaştırılıp söküm işlemine başlandığı tespit edildi. Oksijen kaynaklarıyla gemiden birkaç parçanın kesilip sahile bırakıldığı belirlendi. Söküm işlemi yapan firmanın Çeşme Liman Başkanlığı'ndan 'söküm izin belgesi' almadığı tespit edildi.

'Gemi Söküm Yönetmeliğinin Bölge Dışı Söküm' başlığı altındaki ilgili madde uyarınca izinsiz söküm işlemiyle ilgili Çeşme Liman Başkanlığı'nca idari işlem başlatıldı. Gemiden sökülen hurda parçaların toprak zeminli alanda depolanması nedeniyle de Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin TL idari ceza uygulandı, sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.





#İzmir
#kaçak gemi
#ceza
