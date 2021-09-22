İzmir'de kamu kurumu misafirhanelerinin kapısı öğrencilere açıldı

Valilik Toplantı Salonu'nda misafirhanesi ve sosyal tesisleri bulunan kurumların temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Köşger, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilerin muhtemel barınma sorununun çözümü için harekete geçtiklerini belirtti.

Kamu kuruluşların bünyesindeki misafirhane gibi yerleri öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirten Köşger, şunları söyledi:

"Ortaya çıkması muhtemel sıkıntıyı bertaraf etmek üzere bünyesinde misafirhane olan tüm kamu ve kurum kuruluşlarımızın yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah İzmir'de bu dönem herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gereken tedbirleri alıyoruz. Bütün kamu kuruluşlarımızın misafirhaneleri, öncelikle ihtiyaç sahibi olan kız öğrencilerimizden başlamak üzere, tabii erkek öğrencilerimize yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Balçova Termal'den başlayarak, Milli Eğitimin bünyesindeki uygulama otelleri, öğretmenevleri, diğer tüm misafirhanelerindeki kapasiteler öğrencilerimizin geçici konaklamaları için tahsis edilecek."

Bununla ilgili Valilik sitesinden bir telefon numarasının duyurulacağını ve "Açık Kapı" içerisinde de bir masa oluşturulacağını ifade eden Köşger, "İhtiyacı olan vatandaşlarımızın müracaatını alarak kazandıkları okula en yakın lokasyondaki misafirhane veya öğrenci yurduna yerleştireceğiz. Eğer ihtiyaç duyulursa ileriye yönelik belki başka çözümler de getirmek mümkün olacak. Ama şu an itibariyle ilk anda öğrencilerimizin müracaat ettikleri durumda kalabilecekleri belli miktarda yatak kapasitesi oluşturulmuş oldu. İlimizde yaklaşık 12 bin kişilik özel yurt kapasitesi var. Bunların da henüz dolmadığını ifade edebilirim. Yaklaşık 9 bin civarında kapasite henüz dolmuş değil. Oralar da kullanıldığı taktirde ilimizde bu süreci sıkıntı olmadan atlatacağımızı düşünüyorum." dedi.

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Köşger, salgının, barınma sorununun tüm illerde olabileceğini ancak İzmir'de buna ek olarak yaşanan depremin de etkisinin görüldüğünü hatırlatarak, şöyle dedi:

"Tüm şehirlere ilave olarak bizim böyle bir sıkıntımız da oluştu. Bundan dolayı yaklaşık 5 bin civarında konut oturulamaz hale geldiği için vatandaşımız kiraya çıkmak durumunda kaldı, bunların oluşturduğu talep fazlasından mütevellit bir fiyat yükselmesi de olduğu anlaşılıyor. Bunu da öğrencilerimize yansıtmamak açısından bu ilave yurt kapasitelerinin kullanılmasının zorunlu olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah bu konuyu bu şekilde çözmüş olacağız. Şu anda ilk gelecek talebi karşılayacak kadar kapasite oluşturuldu. Kız öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanıyacağız ama Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesindeki erkek öğrenci yurtlarındaki yaklaşık bin kişilik boş kapasiteyi erkek öğrencilere tahsis edeceğiz."

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Kararın öncelikle 1 aylık olduğunu ifade eden Köşger, bu konuda tüm aktörlerin çözüme katkı sunmasını istedi.