İzmir’de koltuk arbedesi

Görevden alınmasına tepki göstererek il binasında nöbet tutan eski İl Başkanı Çağatay Güç’ün bekleyişi, CHP yönetimince il başkanlığına atanan Utku Gümrükçü’nün destekçileriyle birlikte binaya gelmesiyle sona erdi. Gece saatlerinde Konak’taki il binasına gelen Gümrükçü ve beraberindeki kalabalık grup ile içeride bulunan Güç taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasındaki itişmeler kısa sürede arbedeye dönüşürken, yaşanan gerilimin ardından Utku Gümrükçü il binasına girerek makam odasına ulaştı ve başkanlık koltuğuna oturdu.

İl binasında yaşananlara ilişkin açıklama yapan Gümrükçü, parti binasına girişlerinin engellendiğini öne sürdü. Elinde çiçekle ve sakin bir şekilde geldiğini belirten Gümrükçü, kapıların açılmadığını, yaşanan itiş kakış sırasında tartaklandığını söyledi. Gümrükçü, “Kapıdan girmek istedik, bize kapıyı açmadılar. Arbedede kravatım, yakam paçam dağıldı, göğsüm ezildi” ifadelerini kullandı. Gece yaşanan gelişmelerin ardından CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan da il binasına gelerek partililere birlik çağrısında bulundu.