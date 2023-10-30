İzmir'de 'omuz attın' cinayetinde kahreden detay: O gün en mutlu günleriymiş

Olay anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 16 Ekim'de saat 19.30 sıralarında Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde meydana geldi. Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, markette alışveriş yaptığı sırada yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı.
İkili arasında başlayan 'omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.
Çakıyla ikisini de bıçakladı
Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki 2 kardeşi de dahil oldu.
Bu sırada eline geçirdiği içki şişesini kıran Köse, Sercan Bavkır'ın üzerine doğru hamle yaptı.
Bunun üzerine Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'yı göğsünden yaraladı.
Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, hayatını kaybetti, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Üç kardeş tutuklandı
Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır (26) ve Taylan Bavkır (31), polis ekiplerine teslim oldu.
Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Görüntüler ortaya çıktı
Olayın marketin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; metal çubukların kullandığı, yumrukların havada uçuştuğu kavgada Semih Kenan Köse'nin kanlar içinde kalması ve market çalışanlarının tarafları ayırmaya çalışması yer alıyor.
Görüntülerde ayrıca Sibel Kabadayı'nın yaralanan sevgilisi Köse'yi yerde kucağına alarak, sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği görüldü.
Acı detay
Öte yandan Semih Kenan Köse'nin, sevgilisi Sibel Kabadayı'ya olayın yaşandığı gün gittikleri tekne turunda evlenme teklif ettiği ortaya çıktı. Karadayı'nın ise Köse'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi.
'Defalarca kez 'Durun artık, yapmayın' dedi'
Bu arada şüpheli kardeşlerin avukatları Umut Köroğlu ve Vakkas Burak Çelik, Semih Kenan Köse'nin sevgilisi Sibel Kabadayı'nın da tutuklanması istemiyle Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.
'Kayıp çakının üzerine düştü'
Karadayı'nın attığı kavanozların kırılıp, içindekilerin yere dökülmesi sonucu zeminin kayganlaştığını ifade eden Köroğlu, bu sırada Köse'nin Sercan Bavkır ve kardeşlerinin bulunduğu yere ani bir atak yaparak saldırdığını, Köse'nin kayganlaşan zeminde kayıp, Sercan Bavkır'ın kendisine ve kardeşlerine yönelecek saldırıları korkutma amacı ile elinde bulunan çakının üzerine düştüğünü savundu. Köroğlu, 'delilleri yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçu ile tanık, mağdur veya başkaları üzerine baskı yapılması girişiminde bulunma ihtimali üzerine Sibel Kabadayı'nın da tutuklanmasını talep ettiklerini dile getirdi. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçenin incelemeye aldığı öğrenildi.