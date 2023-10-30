İzmir'de 'omuz attın' cinayetinde kahreden detay: O gün en mutlu günleriymiş

"Dosya kapsamındaki kamera görüntüleri, olayın öncesi, esnası ve sonrasında şahit olan kamu tanıklarının beyanları ile sabit olacağı üzere yaşanan talihsiz olayın salt kavga boyutunda kalmayıp, ölümle sonuçlanmasının yegane faili; Sibel Kabadayı isimli kadın şahıstır. Yaşanan kavga olayının, bir anlığına durduğu görülüyor. Bu sırada Kabadayı, Sercan Bavkır ve kardeşlerinin arkasından dolanarak reçel ve sirke gibi cam kavanoz fırlatarak talihsiz olaya zemin hazırladı. Bu nedenle Sercan Bavkır ile kardeşleri yaralandı. Sercan Bavkır, Köse ve Kabadayı'ya defalarca kez 'Durun artık, yapmayın. Allah hakkı için durun' şeklinde telkinlerde bulunmuşsa da bir sonuç alamadı"