İzmir'de oto galeriye patlayıcı madde ile saldırı: İki kişi gözaltına alındı

18:2523/11/2025, Pazar
DHA
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İzmir Buca’da bir oto galeriye patlayıcı maddeyle düzenlenen saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sabaha karşı gerçekleşen olayın ardından soruşturma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir oto galeriye patlayıcı madde ile düzenlenen saldırıyla ilgili polisin sürdürdüğü çalışmada olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Buca'da sabaha karşı saat 04.02'de Sanayi Sitesi C Kapısı’nda bulunan bir oto-galeriye patlayıcı madde ile saldırı düzenlendi. Olayın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


#İzmir
#oto galeri
#saldırı
