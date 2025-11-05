Yeni Şafak
Çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı

Çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı

00:555/11/2025, Çarşamba
DHA
Saldırı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Saldırı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da çöp kamyonu şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, elindeki levyeyle çöp kamyonu şoförüne saldırdı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde trafikteki iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücü, tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdı. Yaşanan kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp kamyonu şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, elindeki levyeyle çöp kamyonu şoförüne saldırdı. Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırgan, levyeyle kamyon şoförüne vurdu.

"Beni araştır" diyerek levyeyle saldırdı

Saldırı anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, küfür eden otomobil sürücüsünün 'in aşağı, beni araştır' diyerek, çöp kamyonu şoförüne saldırıda bulunduğu anlar yer aldı.



