Çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde trafikteki iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücü, tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdı. Yaşanan kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp kamyonu şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, elindeki levyeyle çöp kamyonu şoförüne saldırdı. Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırgan, levyeyle kamyon şoförüne vurdu.