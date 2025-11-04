Otomobil motosiklete çarptı: Yunus polisleri yaralandı

İstanbul'da yunus polislerinin bulunduğu motosiklete otomobil çarptı. Kaza sonucu iki yunus polisi yaralandı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hafif yaralandı.
Kartaltepe Mahallesi'nde seyir halindeki 34 NL 9589 plakalı otomobil, yunus polislerinin bulunduğu motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol için hastaneye götürüldü.