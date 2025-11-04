Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Otomobil motosiklete çarptı: Yunus polisleri yaralandı

Otomobil motosiklete çarptı: Yunus polisleri yaralandı

23:114/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol için hastaneye götürüldü.
Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol için hastaneye götürüldü.

İstanbul'da yunus polislerinin bulunduğu motosiklete otomobil çarptı. Kaza sonucu iki yunus polisi yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hafif yaralandı.

Kartaltepe Mahallesi'nde seyir halindeki 34 NL 9589 plakalı otomobil, yunus polislerinin bulunduğu motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol için hastaneye götürüldü.



#İstanbul
#KAZA
#Küçükçekmece
#Yunus polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii canlı izle 4 Kasım: Şampiyonlar Ligi maçları Tabii Spor canlı izleme linki