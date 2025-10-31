Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Küçükçekmece’de korkutan termosifon patlaması: 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece’de korkutan termosifon patlaması: 2 kişi yaralandı

08:5431/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Küçükçekmece’de sabaha karşı yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir evdeki termosifonda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde 7 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı 2 katlı binanın 2’nci katında bilinmeyen bir nedenle termosifonda patlama meydana geldi. Patlama etkisiyle dairenin bir kısmında hasar gerçekleşti. Patlama sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan patlama sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.


Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın nedenini araştırmak için çalışmalarda bulundu.Polisin çok yönlü araştırması devam ediyor.




#istanbul
#termosifon
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRETLİNİN ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?