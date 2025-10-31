Küçükçekmece’de korkutan termosifon patlaması: 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde 7 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı 2 katlı binanın 2’nci katında bilinmeyen bir nedenle termosifonda patlama meydana geldi. Patlama etkisiyle dairenin bir kısmında hasar gerçekleşti. Patlama sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan patlama sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.