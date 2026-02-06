Yeni Şafak
İzmir'de suların içinde otomobilde mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı

23:146/02/2026, Cuma
AA
Ekipler, suda mahsur kalan otomobili de bulunduğu yerden çekerek çıkardı.
İzmir’in Bayındır ilçesinde sağanak sonrası biriken suda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve tedbir amaçlı Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Deniz Gemici'nin (54) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Hasköy Mahallesi Gelenler mevkisinde, sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı çalışmayla araç içinde mahsur kalan sürücü Deniz Gemici ve 72 yaşındaki annesi Rabia Gemici'yi kurtardı.

Sağlık durumları iyi olan anne ve oğlu, tedbir amaçlı Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, suda mahsur kalan otomobili bulunduğu yerden çekerek çıkardı.


