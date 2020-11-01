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Gündem İzmirde yeni bir deprem bekleniyor mu? Artçı depremler büyük bir depremin habercisi mi?
İZMİR

İzmir’de yeni bir deprem bekleniyor mu? Artçı depremler büyük bir depremin habercisi mi?

30 Ekim Cuma günü İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremden sonra merak edilen sorulardan biri de olası yeni depremler oldu. Fay hattının yoğunlaşması ile İzmir'de yeniden büyük bir deprem yaşanacak mı? Artçı depremler ne kadar daha devam edecek? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir’de arama kurtarma çalışmaları, 3’üncü günde 9 binanın enkazında sürüyor
İzmir’de arama kurtarma çalışmaları, 3’üncü günde 9 binanın enkazında sürüyor

Merkez üssü Kuşadası açıkları olan deprem birçok sorunu ve soruyu da beraberinde getirdi.

Cuma günü en yoğun İzmir'de hissedilen depremden sonra ise olası artçı depremlerin devam edeceği düşünülüyor.

DHA
Hayvanlar da depremden etkilendi.

İzmir’de binaların en çok hasar gördüğü ve yıkıldığı ilçeler hangileri?
GÜNDEM
İzmir’de binaların en çok hasar gördüğü ve yıkıldığı ilçeler hangileri?

Artçı depremler ne kadar sürecek?

Yer bilimcilere göre; bölgede yer alan fay hattında yaşanan hareketlilik bir ile bir buçuk yıl daha artçı depremlerin devam etmesine sebep olacak.

AA
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir depremi kaç saniye sürdü?
GÜNDEM
İzmir depremi kaç saniye sürdü?
  • İzmir'de hissedilecek bu artçı depremlerin ise Cuma günü yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem kadar güçlü olması beklenmiyor.

İzmir'deki tsunami paniği kamerada: Abi bu böyle devam edecek mi?
OYNAT 00:21
İzmir'deki tsunami paniği kamerada: Abi bu böyle devam edecek mi?
Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından tsunami meydana geldi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı anları görüntüleyen bir vatandaşın yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı. Çevredeki esnafa korku içerisinde 'Abi bu böyle devam edecek mi?' diye soran vatandaşın, 'Çekiliyor kızım merak etme, bekle' cevabını aldığı görülüyor.


İzmir'de yeni büyük bir deprem bekleniyor mu?

Yaşanacak küçük çaplı artçı depremlerin yanı sıra şiddeti 6'yı bulan büyük bir deprem olması da ihtimal dahilinde.

  • İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tüysüz "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" şeklinde konuyu açıkladı.

Arama kurtarma personeli enkaz alanında gözyaşlarını tutamadı
OYNAT 00:59
Arama kurtarma personeli enkaz alanında gözyaşlarını tutamadı
İzmir depreminin üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarına katılan Tahsin Kaymak, çalışmaların devam ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.


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