İzmir’de yeni bir deprem bekleniyor mu? Artçı depremler büyük bir depremin habercisi mi?

Merkez üssü Kuşadası açıkları olan deprem birçok sorunu ve soruyu da beraberinde getirdi.
Cuma günü en yoğun İzmir'de hissedilen depremden sonra ise olası artçı depremlerin devam edeceği düşünülüyor.
Artçı depremler ne kadar sürecek?
Yer bilimcilere göre; bölgede yer alan fay hattında yaşanan hareketlilik bir ile bir buçuk yıl daha artçı depremlerin devam etmesine sebep olacak.
- İzmir'de hissedilecek bu artçı depremlerin ise Cuma günü yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem kadar güçlü olması beklenmiyor.
İzmir'de yeni büyük bir deprem bekleniyor mu?
Yaşanacak küçük çaplı artçı depremlerin yanı sıra şiddeti 6'yı bulan büyük bir deprem olması da ihtimal dahilinde.
- İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tüysüz "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" şeklinde konuyu açıkladı.