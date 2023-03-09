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İzmir'deki tarihi çarşı esnafı bozuk yollara isyan ediyor: Verdiğimiz oya yazıklar olsun

İzmir'de bulunan tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi’ndeki bozuk yollara isyan etti. Esnaf, yol çalışmalarının aylardır tamamlanmadığını, yağmur yağdığında yolların göle döndüğünü söyledi. Bölge esnafı Gökhan Selçuk "CHP bizden oy istiyor ama nasıl oy vereceğiz? Yol 3 aydır böyle. Verdiğimiz oya yazıklar olsun. Benden daha da oy alamazlar" diye isyan etti.

15:49 . 9/03/2023 Perşembe
DHA
İzmirli vatandaşlar bozuk yollar nedeniyle belediyeye isyan ediyor.

İzmirli vatandaşlar bozuk yollar nedeniyle belediyeye isyan ediyor.

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafının çilesi bitmek bilmiyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin almadığı önlemler yüzünden yağışlarda su baskınlarının yaşandığı çarşı, şimdi de bozuk yollarıyla gündemde. Kemeraltı Çarşısı’nın esnafı, tarihi Hacı Ahmet Sait Salepçioğlu Camii'nin de bulunduğu Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi’ndeki bozuk yollara tepki gösterdi. Yaya veya araçla yoldan geçmekte zorluk yaşadıklarını, mallarının toz ve çamur içinde kaldığını belirten esnaf, yol çalışmalarının aylardır tamamlanmadığını ifade ederek duruma isyan etti. Birtakım esnaf, dün akşamki yağmurun ardından oluşan su birikintileri içerisinde çizmelerle yürürken, yoldan geçen vatandaşlar da bozuk yolların tarihi çarşıya yakışmadığını söyledi.

"Taksi şoförüyüm yoldan geçemiyorum"

Taksi şoförü Duran Demirok, "Ben taksi şoförüyüm, yoldan geçemiyorum. Bu yaşanılan şey rezillik. Bir de bizden oy isteyecekler. Arabalar yoldan geçemiyor, insanlar nasıl geçecek? Yağmur yağdığında yol bu hale geliyor, yağmur yağmadığında da toz toprak oluyor. Yetkililer bu yolu yapsın" derken, bölge esnafı Gökhan Selçuk ise, "CHP bizden oy istiyor ama nasıl oy vereceğiz? Yol 3 aydır böyle. Verdiğimiz oya yazıklar olsun. Benden daha da oy alamazlar" sözlerine yer verdi.


"Biz ekmek, su, para istemiyoruz yolumuzu yapsınlar yeter"

Bölgede kafesi bulunan; ancak müşterileri gelemediği için dükkanı kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Yılmaz Akköy, şöyle konuştu:

"6 aydır çalışma devam ediyor. Su içerisindeyiz. Burası afet bölgesi değil ama esnaf olarak burayı afet bölgesi ilan ettik. Bebek arabaları geçemiyor, insanlar geçemiyor ve burası tarihi bir çarşı. Biz ekmek, su, para istemiyoruz. Yolumuzu yapın istiyoruz. Bu yol yüzünden kafemi kapattım. Çünkü müşteri gelemiyor. Yolu yapmak için kazdılar ama 6 ay oldu. Yetkili bir kişi gelip de bu sorundan dolayı özür bile dilemedi. Muhatabımız yok."

"Burası İzmir Büyükşehir Belediyesine 500 metre ama bir kişi kapımızı çalıp sormadı"

Yine bölge esnafından Halit Akgün, "Altyapıyı bir ayda yaptılar ama aylardır üstyapı yapılmadı. 3-4 aydır bu çileyi çekiyoruz. Müşterilerimiz gelmiyor, çamurun içinde mallarımı açıyorum. Yağmur olmadığı zaman da toz oluyor. Bu rezilliği artık bitirsinler" derken, Yakup Gündür de, "Bu sorun İzmir’in genel bir sorunu. Bütün yollar böyle. Kemeraltı’nda ayağı takılmadan yürüyen insan olduğunu sanmıyorum. Burası İzmir Büyükşehir Belediyesine 500 metre ama bir kişi kapımızı çalıp sormadı. Bir gün gelsinler, kol kola yürüyelim. Bu yapılan hizmet değil. Tarihe sahip çıktıklarını düşünmüyorum" diye konuştu.





#İzmir
#Kemeraltı
#Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi
1 saat önce
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İzmir'deki tarihi çarşı esnafı bozuk yollara isyan ediyor: Verdiğimiz oya yazıklar olsun
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