Edinilen bilgiye göre bölgede dolaşan bir hurdacı, insana ait olan iskeletle karşılaştı

Edinilen bilgiye göre bölgede dolaşan bir hurdacı, insana ait olan iskeletle karşılaştı

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken polis ekipleri, insan kemiklerinin bulunduğu alanı şerit ile kapattı. Ayrıca bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri de kemiklerle ilgili detaylı çalışma gerçekleştirdi.