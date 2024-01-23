Polis ekiplerini şaşırtan görüntü: Şarj aletinde uyuşturucu bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli poyraz 14 metrelik yelkenliyi kıyıya sürükledi. İlçede hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşan poyraz, başta deniz ulaşımı olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü. Fırtına dolayısıyla Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferleri dünden beri yapılamıyor.