İzmirli vatandaştan belediyeye sel eleştirisi: Her yağmurda aynı çile

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sağanak yağış meydana geldi. Yağış sonrası sokaklar göle dönerken bazı bölgelerde ufak çapta seller oluştu. Sağanak yağış sonrası önüne ne varsa katan yağmur suları, çöp konteynerlerini de sürükledi.

İzmirli isyanda: Belediyeye tepki gösterildi

O anlar vatandaş kamerasına yansırken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tedbirsizliği eleştirildi.

Görüntüyü çeken vatandaşın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği tepki dikkat çekti.

"En ufak bir yağmurda bunu yaşamaktan gerçekten sıkıldık"

Vatandaşın, "Arkadan bir konteyner daha geliyor. Diğerini çekeyim önce gitti o, şimdi diğer konteyner geliyor. Gördüğünüz gibi insanlar canını mı malını mı kurtarsınlar, şaşırıyorlar. En ufak bir yağmurda bunu yaşamaktan gerçekten sıkıldık." dediği görüldü.