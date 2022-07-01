Gündem Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı 912 öğrenci alınacak
ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı 912 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 erkek öğrenci alınacak.

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Haber Merkezi AA
Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı 912 öğrenci alınacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 1 Temmuz başlayıp, 24 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını sadece https://vatandas.jandarma.gov.... internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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Arşiv

ADAYLARIN 21 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLMASI GEREKİYOR

Başvuruda bulanacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2022 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması (1 Ocak 2001 ve sonrası doğumlular) isteniyor.

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2022 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru Kılavuzu" ile “2022 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.

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