​Kabil elçiliği nöbette

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, Kabil’de uluslararası havalimanı çevresindeki tahliye işlemleri için sahada görev yaparken, aynı zamanda “Ankara” adını taşıyan karargah binasında tahliyenin koordinasyonu üzerine çalışıyor.

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Türk askerleri, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda diğer ülke askerleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Türk askeri, ülkeden ayrılmak için havalimanının önünde günlerdir zor şartlarda bekleyenlere yardımcı olmaya devam ediyor. Sıcaklık ve yoğunluktan dolayı zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtan Mehmetçik, aynı zamanda ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontroller de yapıyor.

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PLANLAMA YAPILIYOR

Türk askeri, havalimanı çevresindeki devriye ve tahliye çalışmasının yanı sıra askeri hat içerisinde yer alan “Ankara” adlı karargah binasında da yoğun mesaisini sürdürüyor. Karargah binasında tahliye işleminin koordinasyonu ve planlaması üzerine çalışma yapılırken, gün içinde yürütülen çalışmalar da değerlendiriliyor. Nöbet sonrası karargah binasındaki dinlenme alanlarında ertesi günkü görev için hazırlıklarını sürdüren askerler, burada kendilerine sağlanan imkanlar çerçevesinde aileleriyle telefonda görüşme imkanı buluyor. Karargah binası içindeki berber ve kantin bölümlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayan askerler, yemeklerini yan yana görev yaptıkları diğer ülkelerin askerleriyle birlikte yiyor.

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Elçiliğimiz görevini sürdürüyor

Taliban’ın yönetimi devralmasıyla birlikte başta ABD olmak üzere birçok ülke büyükelçilik çalışanlarını tahliye ederken Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği için herhangi bir tahliye kararı bulunmuyor. Elçilik normal şartlarda faaliyetlerini yürütüyor. Türkiye’nin tahliye operasyonları başlatması ardından elçilik personelinin havalimanındaki koordinasyon çalışmalarında görev aldığı ve burada personel bulundurulduğu öğrenildi. Bu arada tahliye edilenlerin yüzde 90’ını Türk vatandaşları oluşturuyor. Türkiye, tahliye operasyonunda üçüncü ülkelere gidenlere de yardımcı oluyor. Öte yandan 229 Türk vatandaşı daha tahliye edildi.

Mehmetçik yanlarında

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın çevresinde binlerce kişinin zorlu bekleyişi sürüyor. 35 dereceyi aşan sıcaklık, susuzluk ve bölgedeki kargaşa ortamının en büyük mağdurları arasında çocuklar yer alıyor. Kimi zaman çevrelerindeki kargaşaya aldırmadan oyunlar oynayan, kimi zaman da yaşadıkları gerginliğin etkisiyle ailelerinin yanından ayrılmak istemeyen çocuklar, havalimanı çevresindeki izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi de atlatıyor. Tahliye için bekleyenlere yardım elini uzatan Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri de devriyeleri sırasında çocuklara su ve yiyecek dağıtıyor.