Kabinede gündem ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 1,5 aylık bir aranın ardından yoğun gündemle toplanıyor.

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddelerinden birini ekonomi başlıkları oluşturuyor. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılan adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler değerlendirilecek.

ORTA DOĞU MASADA

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliamın durdurulması çabaları, ateşkese dönük çalışmalar ve insani yardım çalışmaları da ele alınacak. Bunun yanı sıra İsrail’in İran’ın Suriye’de konsolosluğunu vurmasıyla başlayan ve İran’ın önceki günkü cevabıyla yeni bir krize evrilen bölgedeki diğer gelişmeler ile Türkiye’nin tansiyonun düşürülmesine dönük yürüttüğü diplomasi değerlendirilecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bu ay sonu açıklanması beklenen yeni müfredata ilişkin son pürüzler de giderilecek. Ayrıca ‘emekli yılı’ kapsamında emeklilerin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

IRAK ZİYARETİ

Bunun yanı sıra geride bırakılan 31 Mart yerel seçimlerinin sahadaki verilerine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Terörle mücadele çerçevesinde olası Irak harekâtı istişare edilecek. 12 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’a gerçekleştireceği ziyarete dönük altyapı çalışmaları da gündem konuları arasında.

İsrail'in dizginlenmesi gerek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı. Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.







