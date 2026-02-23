Yeni Şafak
Kabine'nin masasında iki kritik dosya: Emekliye müjde ve 'Terörsüz Türkiye'

10:2123/02/2026, Pazartesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor.
Milyonlarca emeklinin gözü o toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de kritik bir zirve gerçekleştirmek üzere toplanıyor. Masadaki en sıcak başlıklardan biri, 4 bin TL olan bayram ikramiyesinde beklenen artış. Ancak Kabine'nin tek gündemi ekonomi değil; 'Terörsüz Türkiye' vizyonunda açıklanan rapor sonrası bugünkü toplantının ana omurgasını oluşturuyor. İşte kabine toplantısına dair detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Milyonlarca emeklinin sonucunu merakla beklediği zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri bayram ikramiyelerine yapılması beklenen zam olurken, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak tarihi hukuki adımlar da masada olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Maaş zamlarının ardından gözünü bayram ikramiyelerine çeviren milyonlarca emekli için Kabine'den çıkacak karar büyük önem taşıyor. Toplantıda, halihazırda 4 bin TL olarak uygulanan bayram ikramiyesinde artışa gidilip gidilmeyeceği ve olası yeni rakamın ne olacağı detaylıca değerlendirilecek. Ekonomi başlığı altında ayrıca, Ramazan ayında sıkılaştırılan fahiş fiyat denetimlerinin sahadaki yansımaları ve 2026 yılı enflasyonla mücadele yol haritası da ele alınacak.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Beştepe'deki zirvenin en sıcak ve stratejik başlıklarından birini ise güvenlik politikaları oluşturuyor. TBMM bünyesinde çalışmalarını sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı kapsamlı rapor Kabine'nin gündemine gelecek. "Tam bağımsız ve terörsüz Türkiye" vizyonuyla ele alınacak dosyada şu kritik yasal düzenlemeler görüşülecek:

İNFAZ DÜZENLEMELERİ

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılacak değişiklikler

Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) planlanan yasal rötuşlar

Atılacak bu adımlarla, devletin bekasını güçlendirecek ve terörün kökünü kazıyacak hukuki çerçevenin netleştirilmesi hedefleniyor.

YENİ BAKANLARIN İLK KABİNESİ

Bugünkü toplantı, Kabine'nin yeni üyeleri için de bir ilk niteliği taşıyor. Görevlerine yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ilk kez yer alacak.

Kritik zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek, başta emekli ikramiyeleri olmak üzere alınan yeni kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.


