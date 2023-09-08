Kaçacak delik arıyorlar

Terör örgütü PKK’nın Gara’da kurduğu haberleşme sisteminin MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla yok edilip, sistemi kuran teröristin etkisiz hale getirilmesiyle, örgütün sözde yöneticilerinin birbirleriyle doğrudan görüşemez hale geldiği ortaya çıktı. Güvenlik birimleri PKK’nın geçtiğimiz ay yaptığı değerlendirme toplantısında sözde üst yönetimine sunduğu rapora ulaştı.

YÖNETİCİLER YÜZ YÜZE GÖRÜŞEMİYOR!

YÖNETİCİLER YÜZ YÜZE GÖRÜŞEMİYOR!

Raporda, TSK ve MİT’in özellikle örgütün yönetici kadrosunun bulunduğu Kandil dağına yönelik yaptığı hava operasyonları nedeniyle örgütün sözde yöneticilerinin birbirleriyle doğrudan görüşme yapamaz hale geldikleri, bu durumun sözde yöneticileri bireysel kararlar almaya yönlendirdiği anlatıldı.