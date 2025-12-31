Kaçak sağlık merkezine operasyon: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sağlık hizmeti veren bir adres tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personelin de hazır bulunduğu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda değeri yaklaşık 600 bin lira olan tıbbi malzeme ele geçirildi. İşletme mühürlenirken 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.