Kaçak sağlık merkezine operasyon: 2 gözaltı

Kaçak sağlık merkezine operasyon: 2 gözaltı

31/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
IHA
Kaçak sağlık merkezinde ele geçirilen ürünler.
Kaçak sağlık merkezinde ele geçirilen ürünler.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kaçak sağlık merkezine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sağlık hizmeti veren bir adres tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personelin de hazır bulunduğu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda değeri yaklaşık 600 bin lira olan tıbbi malzeme ele geçirildi. İşletme mühürlenirken 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

