KADES'i 7 milyon 830 bin kadın indirdi

"Benim eşim, sevgilim ya da akrabalarım asla bana şiddet göstermez' diye düşünüp, 'Benim bu uygulamaya ihtiyacım yok' diye uygulamayı indirmeyen vatandaşlarımız olabiliyor. Elbette uygulamayı hiçbir kadın vatandaşımız kullanmak zorunda kalmasın. Bizim de tüm amacımız tüm gayemiz bu yönde zaten. Ama bazen şiddet hiç beklemediğimiz bir anda, beklemediğimiz birinden gelebiliyor. Ayrıca sadece şiddete uğrayan kişi biz değil bir yakınımız olabilir, yan komşunuz olabilir, durakta beklerken hiç tanımadığımız bir kadın şiddete maruz kalabilir. Bir kadının dahi hayatına dokunup olası bir şiddet olayını engellemek bizim için çok önemli ve kıymetli. KADES uygulamasını kullanarak, başka birinin hayatı dahi olsa olası bir şiddet olayının önüne geçilebilir. O yüzden lütfen tüm kadın vatandaşlarımız telefonlarına KADES uygulamasını indirsinler"