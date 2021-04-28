Kadıköy'deki hamile bıçaklı gaspçı yakalandı: İfadesinde 'Cinlerim var' diyen hamile kadına ev hapsi verildi

İstanbul Kadıköy’de mini etek ve tişört ile gezen, ellerinde ise örümcek ve ağ dövmesi olan Cezayir uyruklu 22 yaşındaki S.N.E.K. isimli şahıs, vatandaşların yanına yaklaşarak önce birkaç dilde farklı cümleler kurdu ardından ise belinde taşıdığı bıçakla saldırıya geçti.

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İddiaya göre ise, son olarak Kadıköy Yeldeğirmeni, Ali Kalfa Sokak’ta oturan iki genç kızın yanına yaklaşan S.N.E.K., genç kızlardan telefonlarını vermelerini aksi takdirde ise kendilerini öldüreceğini söyleyerek saldırıya geçti.

İHA Bıçakla gasp bir işyerini kamerası tarafından görüntülendi.

“Cinlerim var”

Genç kızların yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.N.E.K.’yi bir apartman girişinde saklandığı esnada kıskıvrak yakaladı.

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Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde “Cinlerim var” diyen kadın, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

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