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Gündem Kadıköydeki hamile bıçaklı gaspçı yakalandı İfadesinde Cinlerim var diyen hamile kadına ev hapsi verildi
İSTANBUL

Kadıköy'deki hamile bıçaklı gaspçı yakalandı: İfadesinde 'Cinlerim var' diyen hamile kadına ev hapsi verildi

Kadıköy’deki vatandaşları bıçakla gasp ederek korkulu anlar yaşatan hamile kadın yakalandı. Genç kadının yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde “Cinlerim var” diyen kadın, mahkeme kararınca ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Kadıköydeki hamile bıçaklı gaspçı yakalandı: İfadesinde Cinlerim var diyen hamile kadına ev hapsi verildi
Kadıköy'ün korkulu rüyası 'Bıçaklı hamile gaspçı' yakalandı.

İstanbul Kadıköy’de mini etek ve tişört ile gezen, ellerinde ise örümcek ve ağ dövmesi olan Cezayir uyruklu 22 yaşındaki S.N.E.K. isimli şahıs, vatandaşların yanına yaklaşarak önce birkaç dilde farklı cümleler kurdu ardından ise belinde taşıdığı bıçakla saldırıya geçti.

Kadıköy’ün korkulu rüyası ‘bıçaklı hamile gaspçı’ böyle yakalandı.
İHA
Kadıköy’ün korkulu rüyası ‘bıçaklı hamile gaspçı’ böyle yakalandı.

İddiaya göre ise, son olarak Kadıköy Yeldeğirmeni, Ali Kalfa Sokak’ta oturan iki genç kızın yanına yaklaşan S.N.E.K., genç kızlardan telefonlarını vermelerini aksi takdirde ise kendilerini öldüreceğini söyleyerek saldırıya geçti.

Bıçakla gasp bir işyerini kamerası tarafından görüntülendi.
İHA
Bıçakla gasp bir işyerini kamerası tarafından görüntülendi.

“Cinlerim var”

Genç kızların yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.N.E.K.’yi bir apartman girişinde saklandığı esnada kıskıvrak yakaladı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde “Cinlerim var” diyen kadın, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

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