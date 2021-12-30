Gündem Kadın turisti otel odasında vahşice katleden zanlı yakalandı
İSTANBUL

Kadın turisti otel odasında vahşice katleden zanlı yakalandı

Şişli’de Tunuslu kadını otel odasında öldüren 17 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. Zanlının boynundaki tırnak çiziğine benzer izler dikkat çekti.

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Haber Merkezi İHA
Kadın turisti otel odasında vahşice katleden zanlı yakalandı
Kadın turisti otel odasında vahşice katleden zanlı yakalandı.

Geçtiğimiz gün Şişli’de meydana gelen olayda, Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni otel odasında ağzı bantlı, el ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuş, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu cinayeti işlediği belirlenen 17 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kadın turisti otel odasında vahşice katleden zanlı yakalandı.
Kadın turisti otel odasında vahşice katleden zanlı yakalandı.

Boynundaki izler dikkat çekti

Yabancı uyruklu şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şubeden çıkışı esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan zanlının, boynunun çeşitli yerlerinde tırnak çiziğine benzer izler olduğu görüldü.

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