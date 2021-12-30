Kadın turisti otel odasında vahşice katleden zanlı yakalandı.

İstanbul'da metro çilesi: Tekerlekli sandalyeli kadını vatandaşlar güçlükle indirdi

Kadıköy'de Kozyatağı metro istasyonuna inmek isteyen tekerlekli sandalyeli vatandaş, asansörün çalışmamasıyla büyük zorluk yaşadı. Üç kişinin yardımıyla tehlikeli bir şekilde çalışan yürüyen merdivenle istasyona indirilen kadın yürekleri ağza getirdi.



Öte yandan istasyondan çıkmak isteyen bastonlu yaşlı yolcular ise yürüyen merdivenin çalışmamasından dolayı güçlük çekti. O anlar bir İstanbullunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

