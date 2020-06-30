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ZONGULDAK

Zonguldak haberleri: Kadınların kavgası hastanede son buldu

Kadınların kavgası hastanede son buldu: Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki kadın arasında yaşanan kavga hastanede son buldu. Kavgada iki kadında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Olay Zonguldak'a bağlı Müftü Mahallesi İlhami Soysal Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan G.M. (42) ticari taksi ile Ö.Ö. ‘nin (33) yaşadığı apartmana giderek tartışmaya başladı. Evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

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Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yine iddiaya göre G.M. bıçakla saldırdığı Ö.Ö.’yü sağ bacağından bıçakladı. Yaşanan arbedede sırasında G.M. de kolundan ve bileğinden yaralandı. Olaydan sonra evden kaçarak ticari taksiye binen G.M. özel hastaneye giderek tedavi altına alındı.

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Kavgada bıçakla yaralanana Ö.Ö. ise eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel ambulansla başka bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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