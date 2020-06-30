Kadınların kavgası hastanede son buldu: Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Olay Zonguldak'a bağlı Müftü Mahallesi İlhami Soysal Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan G.M. (42) ticari taksi ile Ö.Ö. ‘nin (33) yaşadığı apartmana giderek tartışmaya başladı. Evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

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Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yine iddiaya göre G.M. bıçakla saldırdığı Ö.Ö.’yü sağ bacağından bıçakladı. Yaşanan arbedede sırasında G.M. de kolundan ve bileğinden yaralandı. Olaydan sonra evden kaçarak ticari taksiye binen G.M. özel hastaneye giderek tedavi altına alındı.

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Kavgada bıçakla yaralanana Ö.Ö. ise eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel ambulansla başka bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

