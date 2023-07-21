Kadrolu eşeklerin mesaisi beş saate indirildi

Belediye görevlileri, her sabah eşeklerin konakladığı Teker Mahallesi'ndeki "tavla" olarak tabir edilen alana gelerek gerekli hazırlıkları tamamlıyor.

SİT alanındaki 24 mahallede temizlik görevlileri nezaretinde çöp taşıyan 24 eşek günde ortalama altı saat mesai yapıyor.

Belediye tarafından bakımları düzenli yaptırılan eşekler, hizmet süreleri dolduğunda yaşamlarına belediye bünyesindeki barınakta devam ediyor.

Buna göre fazla yük yüklenmeyen ve saat 11.00 ile 15.00 arasında dinlendirilen eşeklerin çalışma süreleri 6 saatten 5 saate indirildi.

Artık çalışamayacak duruma geldiği belirlenen ve emekli edilen eşeklerin yaşamı boyunca tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını kaydeden Turgay, şöyle devam etti: