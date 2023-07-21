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Kadrolu eşeklerin mesaisi beş saate indirildi

Mardin'in dar ve merdivenli sokaklarında çöp toplamada kullanılan eşekler için yaz mesaisine geçildi. Fazla yük yüklenmeyen ve saat 11.00 ile 15.00 arasında dinlendirilen eşeklerin çalışma süresi 6 saatten 5 saate indirildi.

09:09 . 21/07/2023 Cuma
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Mardin

Mardin

Mardin'in merkezi ilçesi Artuklu'da, araçların giremediği sokaklarda çöpler, belediye bünyesinde kadrolu olarak çalıştırılan, sırtına kovalar bağlanan eşekler yardımıyla toplanıyor.

Belediye görevlileri, her sabah eşeklerin konakladığı Teker Mahallesi'ndeki "tavla" olarak tabir edilen alana gelerek gerekli hazırlıkları tamamlıyor.

SİT alanındaki 24 mahallede temizlik görevlileri nezaretinde çöp taşıyan 24 eşek günde ortalama altı saat mesai yapıyor.

Belediye tarafından bakımları düzenli yaptırılan eşekler, hizmet süreleri dolduğunda yaşamlarına belediye bünyesindeki barınakta devam ediyor.

Eşeklerin mesaisi 5 saate indirildi

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'nin talimatıyla kavurucu sıcaklar nedeniyle eşekler için yaz mesaine geçildi.

Buna göre fazla yük yüklenmeyen ve saat 11.00 ile 15.00 arasında dinlendirilen eşeklerin çalışma süreleri 6 saatten 5 saate indirildi.

SİT alanının temizliğinden sorumlu Mehmet Turgay, 24 mahallede ikişer temizlik personeli ve 24 eşekle çöp toplandığını belirtti.

Artık çalışamayacak duruma geldiği belirlenen ve emekli edilen eşeklerin yaşamı boyunca tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını kaydeden Turgay, şöyle devam etti:

"Merkepleri 5-6 yaşında alıyor, en fazla 6 yıl çalıştırıyoruz. Emekli olunca onlara burada bırakıyoruz."


#Mardin
#mesai
#eşek
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