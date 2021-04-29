Kahraman Mehmetçik Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü: Allah Türk askerini korusun

Beş köyden 82 çocuk ve 6 öğretmen, zırhlı araçlarla Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Mehmetçik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mardin'e getirilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı tarafından ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında hareket bölgesindeki 5 köyden 82 çocuk ve 6 öğretmen, zırhlı araçlarla Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi.

HEDİYELER VERİLDİ

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ateşleri ölçülen çocuklara maske dağıtıldı. Çocuklara ilçe merkezinde bir mağazada kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Kovid-19 tedbirlerine uyularak yemek yiyen çocuklar, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde palyaço ve öğretmenlerle eğlenceli zaman geçirdi.

REKLAM

SANAL GEZİNTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara oyuncak ve derslerine yardımcı malzemeler dağıtıldı.

Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezindeki planetaryumda uzay deneyimi yaşayan öğrenciler, uzayda ve gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarıldı.

DÜNYA Kahraman Mehmetçik Suriye’de insani yardıma devam ediyor

"ALLAH TÜRK ASKERİNİ MUVAFFEK ETSİN"

Suriyeli çocuklardan Riyad Hasan İsmail, Türk askerleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

İsmail, "Bize hediyeler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Türk askerini muvaffak etsin ve korusun" dedi.

GÜNDEM Mehmetçik imdada yetişti

Esra Abdülaziz İlhicri, ilk defa Türkiye'ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Allah Türk askerini korusun, bizlere çok emeği oldu. İlk defa bu kadar mutlu oldum" diye konuştu.

REKLAM

Öğretmenlerden Hinde İsa da çocuklarla etkinlikte yer aldığı için sevinçli olduğunu anlatarak, kendilerine böyle bir fırsat sunulduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

DÜNYA Mehmetçik merhameti: Nehirden karşıya geçerken köpeğini omzunda taşıdı

VESİLE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIK

İl Milli Eğitim Müdürü Polat da çocukların güzel bir gün geçirmelerine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

"Mehmetçik ile Suriye'de savaşın en çok etkisini yaşayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik" diyen Polat, çocukların çok eğlendiğini dile getirdi.

Etkinliğin ardından çocuklar ülkelerine uğurlandı.

FOTOĞRAF 26 Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Mehmetçik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mardin'e getirilen çocuklar doyasıya eğlendi. Harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı tarafından ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında hareket bölgesindeki 5 köyden 82 çocuk ve 6 öğretmen, zırhlı araçlarla Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi. Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ateşleri ölçülen çocuklara maske dağıtıldı. Çocuklara ilçe merkezinde bir mağazada kıyafet ve ayakkabı hediye edildi. Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Kovid-19 tedbirlerine uyularak yemek yiyen çocuklar, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde palyaço ve öğretmenlerle eğlenceli zaman geçirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara oyuncak ve derslerine yardımcı malzemeler dağıtıldı. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezindeki planetaryumda uzay deneyimi yaşayan öğrenciler, uzayda ve gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarıldı. Suriyeli çocuklardan Riyad Hasan İsmail, Türk askerleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi. İsmail, Bize hediyeler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Türk askerini muvaffak etsin ve korusun. dedi. Esra Abdülaziz İlhicri, ilk defa Türkiye'ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, Allah Türk askerini korusun, bizlere çok emeği oldu. İlk defa bu kadar mutlu oldum. diye konuştu. Öğretmenlerden Hinde İsa da çocuklarla etkinlikte yer aldığı için sevinçli olduğunu anlatarak, kendilerine böyle bir fırsat sunulduğu için Türkiye'ye teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Polat da çocukların güzel bir gün geçirmelerine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Mehmetçik ile Suriye'de savaşın en çok etkisini yaşayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. diyen Polat, çocukların çok eğlendiğini dile getirdi. Etkinliğin ardından çocuklar ülkelerine uğurlandı. Mehmetçik'in Mardin'e getirdiği Suriyeli çocuklar doyasıya eğlendi Barış Pınarı Harekatı bölgesinden zırhlı araçlarla sınıra oradan da Mardin'e getirilen ve çeşitli hediyeler verilen çocuklar, düzenlenen etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. İlk defa Türkiye'ye gelen Esra Abdülaziz İlhicri, "Allah Türk askerini korusun. İlk defa bu kadar mutlu oldum" dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 59 Amanos Dağları'nda Bayraktepe ve Sancaktepe olarak adlandıran hakim tepelerde görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polisler, zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip, teröristlere bölgeyi dar ediyor. Milli silahlarla tam donanımlı şekilde terörle mücadele eden Amanos kartalları, yerli yapım taktik tekerlekli zırhlı araç Ejder Yalçın ile hem gözetleme yapıyor hem de tehlike anında atış gerçekleştiriyor. Burada 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutan özel harekatçılar, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için elleri tetikte bekliyor. Teröristlerin korkulu rüyası Amanos kartalları, terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor. Ramazanı ailelerinden uzakta geçiren vatan bekçileri, dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde önemli görev üstleniyor. Zaman zaman jandarma özel harekat ekipleri de Bayraktepe ve Sancaktepeye giderek, polislerle arama tarama faaliyetine katılıyor. Jandarma ve polis özel harekat timleri, ramazanda birlikte iftar yapıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'nın bölge için önemini anlattı. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla terör örgütünün izlerinin Amanos Dağları'ndan silindiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: Amanos Dağları'nın güvenliğini kahraman polislerimiz sağlıyor. Kahraman polislerimiz 24 saat korkusuzca nöbet tutuyor. Burada motivasyon ve heyecanı gördük, kendilerini kutluyorum. Özel harekat polislerimizle gurur duyuyoruz. Allah'ın izniyle Osmaniye'miz, buradaki kahraman polislerimizle güvendedir. Burada 24 saat gece gündüz nöbet tutuyorlar. Jandarma ve polisimiz, Amanos Dağları'nda teröre geçit vermiyor. Her geçen gün de terör bitiriliyor. Güvenlik güçlerimiz, teröristlerin hiçbir faaliyet göstermesine fırsat vermiyor, vermeyecek. Terörle mücadelenin yılmaz kahramanları 'Amanos kartalları': Ramazanda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyorlar Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, elleri tetikte geçirdikleri ramazanda da "vatan nöbeti"ni kararlılıkla sürdürüyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder