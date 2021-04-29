Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kahraman Mehmetçik Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü Allah Türk askerini korusun
MARDİN BARIŞ PINARI HAREKATI

Kahraman Mehmetçik Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü: Allah Türk askerini korusun

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden zırhlı araçlarla sınıra oradan da Mardin'e getirilen ve çeşitli hediyeler verilen çocuklar, düzenlenen etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. İlk defa Türkiye'ye gelen Esra Abdülaziz İlhicri, "Allah Türk askerini korusun. İlk defa bu kadar mutlu oldum" dedi.

Haber Merkezi AA
Kahraman Mehmetçik Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü: Allah Türk askerini korusun
Beş köyden 82 çocuk ve 6 öğretmen, zırhlı araçlarla Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Mehmetçik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mardin'e getirilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı tarafından ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında hareket bölgesindeki 5 köyden 82 çocuk ve 6 öğretmen, zırhlı araçlarla Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi.

HEDİYELER VERİLDİ

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ateşleri ölçülen çocuklara maske dağıtıldı. Çocuklara ilçe merkezinde bir mağazada kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Kovid-19 tedbirlerine uyularak yemek yiyen çocuklar, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde palyaço ve öğretmenlerle eğlenceli zaman geçirdi.

SANAL GEZİNTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara oyuncak ve derslerine yardımcı malzemeler dağıtıldı.

Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezindeki planetaryumda uzay deneyimi yaşayan öğrenciler, uzayda ve gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarıldı.

Kahraman Mehmetçik Suriye’de insani yardıma devam ediyor
DÜNYA
Kahraman Mehmetçik Suriye’de insani yardıma devam ediyor

"ALLAH TÜRK ASKERİNİ MUVAFFEK ETSİN"

Suriyeli çocuklardan Riyad Hasan İsmail, Türk askerleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

  • İsmail, "Bize hediyeler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Türk askerini muvaffak etsin ve korusun" dedi.

Mehmetçik imdada yetişti
GÜNDEM
Mehmetçik imdada yetişti

Esra Abdülaziz İlhicri, ilk defa Türkiye'ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Allah Türk askerini korusun, bizlere çok emeği oldu. İlk defa bu kadar mutlu oldum" diye konuştu.

Öğretmenlerden Hinde İsa da çocuklarla etkinlikte yer aldığı için sevinçli olduğunu anlatarak, kendilerine böyle bir fırsat sunulduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Mehmetçik merhameti: Nehirden karşıya geçerken köpeğini omzunda taşıdı
DÜNYA
Mehmetçik merhameti: Nehirden karşıya geçerken köpeğini omzunda taşıdı

VESİLE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIK

İl Milli Eğitim Müdürü Polat da çocukların güzel bir gün geçirmelerine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

"Mehmetçik ile Suriye'de savaşın en çok etkisini yaşayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik" diyen Polat, çocukların çok eğlendiğini dile getirdi.

  • Etkinliğin ardından çocuklar ülkelerine uğurlandı.

Mehmetçik'in Mardin'e getirdiği Suriyeli çocuklar doyasıya eğlendi
FOTOĞRAF 26
Title
Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Mehmetçik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mardin'e getirilen çocuklar doyasıya eğlendi.
Title
Harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı tarafından ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.
Title
Etkinlik kapsamında hareket bölgesindeki 5 köyden 82 çocuk ve 6 öğretmen, zırhlı araçlarla Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi.
Title
Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ateşleri ölçülen çocuklara maske dağıtıldı.
Title
Çocuklara ilçe merkezinde bir mağazada kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.
Title
Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Kovid-19 tedbirlerine uyularak yemek yiyen çocuklar, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde palyaço ve öğretmenlerle eğlenceli zaman geçirdi.
Title
İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara oyuncak ve derslerine yardımcı malzemeler dağıtıldı.
Title
Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezindeki planetaryumda uzay deneyimi yaşayan öğrenciler, uzayda ve gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarıldı.
Title
Suriyeli çocuklardan Riyad Hasan İsmail, Türk askerleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
Title
İsmail, Bize hediyeler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Türk askerini muvaffak etsin ve korusun. dedi.
Title
Esra Abdülaziz İlhicri, ilk defa Türkiye'ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, Allah Türk askerini korusun, bizlere çok emeği oldu. İlk defa bu kadar mutlu oldum. diye konuştu.
Title
Öğretmenlerden Hinde İsa da çocuklarla etkinlikte yer aldığı için sevinçli olduğunu anlatarak, kendilerine böyle bir fırsat sunulduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.
Title
İl Milli Eğitim Müdürü Polat da çocukların güzel bir gün geçirmelerine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.
Title
Mehmetçik ile Suriye'de savaşın en çok etkisini yaşayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. diyen Polat, çocukların çok eğlendiğini dile getirdi.
Title
Etkinliğin ardından çocuklar ülkelerine uğurlandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Mehmetçik'in Mardin'e getirdiği Suriyeli çocuklar doyasıya eğlendi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinden zırhlı araçlarla sınıra oradan da Mardin'e getirilen ve çeşitli hediyeler verilen çocuklar, düzenlenen etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. İlk defa Türkiye'ye gelen Esra Abdülaziz İlhicri, "Allah Türk askerini korusun. İlk defa bu kadar mutlu oldum" dedi.

Terörle mücadelenin yılmaz kahramanları 'Amanos kartalları': Ramazanda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyorlar
FOTOĞRAF 59
Title
Amanos Dağları'nda Bayraktepe ve Sancaktepe olarak adlandıran hakim tepelerde görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polisler, zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip, teröristlere bölgeyi dar ediyor.
Title
Milli silahlarla tam donanımlı şekilde terörle mücadele eden Amanos kartalları, yerli yapım taktik tekerlekli zırhlı araç Ejder Yalçın ile hem gözetleme yapıyor hem de tehlike anında atış gerçekleştiriyor.
Title
Burada 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutan özel harekatçılar, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için elleri tetikte bekliyor.
Title
Teröristlerin korkulu rüyası Amanos kartalları, terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor.
Title
Ramazanı ailelerinden uzakta geçiren vatan bekçileri, dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde önemli görev üstleniyor.
Title
Zaman zaman jandarma özel harekat ekipleri de Bayraktepe ve Sancaktepeye giderek, polislerle arama tarama faaliyetine katılıyor.
Title
Jandarma ve polis özel harekat timleri, ramazanda birlikte iftar yapıyor.
Title
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'nın bölge için önemini anlattı.
Title
Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla terör örgütünün izlerinin Amanos Dağları'ndan silindiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
Title
Amanos Dağları'nın güvenliğini kahraman polislerimiz sağlıyor.
Title
Kahraman polislerimiz 24 saat korkusuzca nöbet tutuyor.
Title
Burada motivasyon ve heyecanı gördük, kendilerini kutluyorum.
Title
Özel harekat polislerimizle gurur duyuyoruz.
Title
Allah'ın izniyle Osmaniye'miz, buradaki kahraman polislerimizle güvendedir.
Title
Burada 24 saat gece gündüz nöbet tutuyorlar.
Title
Jandarma ve polisimiz, Amanos Dağları'nda teröre geçit vermiyor.
Title
Her geçen gün de terör bitiriliyor.
Title
Güvenlik güçlerimiz, teröristlerin hiçbir faaliyet göstermesine fırsat vermiyor, vermeyecek.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Terörle mücadelenin yılmaz kahramanları 'Amanos kartalları': Ramazanda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyorlar
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, elleri tetikte geçirdikleri ramazanda da "vatan nöbeti"ni kararlılıkla sürdürüyor.

MSB'den duygulandıran video: Mutluluğu yaşamak onların da hakkı
OYNAT 01:09
MSB'den duygulandıran video: Mutluluğu yaşamak onların da hakkı
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Barış Pınarı bölgesine özel bir video paylaştı. İzleyenleri duygulandıran videoda Mehmetçiğin bölgedeki çocuklarla gerçekleştirdiği etkinliklerden kareler yer aldı. Yapılan paylaşımda, 'Onları kardeş biliyor, seviyor, önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz. Dünyaya gözlerini açtıklarında kendilerini bir savaşın ortasında bulsalar bile çizgi film izleyip minik yüreklerinde mutluluğu yaşamak onların da hakkı. Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize selam olsun!' ifadelerine yer verildi.
Abone Ol Google News
Görüntülü doğum

Görüntülü doğum

​Yoldaki eşeğe veterinerle konuşarak doğum yaptırdı.
Elazığda heyecanlandıran keşif

Elazığ'da heyecanlandıran keşif

Köylüler buldu: Hayal bile edemeyeceğimiz bir yer.
Sürpriz ziyaret

Sürpriz ziyaret

​Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca Rusya'ya gidecek

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

​Elektrik ve doğal gaz faturaları için sürpriz karar

2021 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 12,2 ye çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.