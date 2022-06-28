Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı madalyalarla döndü

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı, Bartın’da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Kahramankazanlı genç halterciler şampiyonayı 3 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı. Farklı kilolarda podyuma çıkan Onur Özkan Akkuş, Berat Ergün ve Ömer Faruk Güngör Türkiye şampiyonu olarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Akif Erdoğan ise Türkiye 2.’si olarak gümüş madalya kazandı. Gelecek için olumlu sinyaller veren Kahramankazan Belediyespor’un genç haltercileri böylece Türkiye şampiyonasına damga vurdu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, genç haltercilerin şampiyonada kazandıkları üç altın ve bir gümüş madalya ile büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, böylesine bir gururu ilçelerine yaşattıkları için tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür etti.

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