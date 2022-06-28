Gündem Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı madalyalarla döndü
ANKARA

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı madalyalarla döndü

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı, Bartın’da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı madalyalarla döndü
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şampiyonları tebrik etti.

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı, Bartın’da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Kahramankazanlı genç halterciler şampiyonayı 3 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı. Farklı kilolarda podyuma çıkan Onur Özkan Akkuş, Berat Ergün ve Ömer Faruk Güngör Türkiye şampiyonu olarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Akif Erdoğan ise Türkiye 2.’si olarak gümüş madalya kazandı. Gelecek için olumlu sinyaller veren Kahramankazan Belediyespor’un genç haltercileri böylece Türkiye şampiyonasına damga vurdu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, genç haltercilerin şampiyonada kazandıkları üç altın ve bir gümüş madalya ile büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, böylesine bir gururu ilçelerine yaşattıkları için tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür etti.

Kahramankazan Belediyesi'nden yeni hizmet: İhtiyaç sahiplerine ücretsiz süpermarket
GÜNDEM
Kahramankazan Belediyesi'nden yeni hizmet: İhtiyaç sahiplerine ücretsiz süpermarket

Kahramankazan Belediyesi FKM ile kesintisiz hizmet veriyor
GÜNDEM
Kahramankazan Belediyesi FKM ile kesintisiz hizmet veriyor
İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.