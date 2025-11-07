Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta heyelan faciası: 10 ev toprak altında kaldı

Kahramanmaraş'ta heyelan faciası: 10 ev toprak altında kaldı

21:547/11/2025, الجمعة
DHA
Sonraki haber
Kahramanmaraş’ta heyelan sonrası 10 ev toprak altında kaldı.
Kahramanmaraş’ta heyelan sonrası 10 ev toprak altında kaldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen heyelan sonucu 10 köy evi toprak altında kaldı. Heyelanın bugün Hatay’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaşandığı belirtildi.

Heyelan, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalında bulunan Şahinkayası Mahallesi’nde heyelan meydana geldi.
Heyelanla birlikte depremzedeler için yapılan 10 köy evi toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre evlerden 3’ü tamamen toprak altında kalarak büyük hasar oluşurken, diğer 7 evde ise kısmı zarar meydana geldi.
Mahalle sakinleri, toprak altında kalan köy evlerinin henüz tamamlanmamış evler olduğunu ve yaşayan kimsenin bulunmadığını belirtirken, heyelanın da bugün Hatay’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaşandığını söyledi.



#Kahramanmaraş
#Heyelan
#Toprak kayması
#Deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak?