Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta terk edilmiş kamyonet paniği

Kahramanmaraş’ta terk edilmiş kamyonet paniği

22:0817/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Şüpheli araç panik yarattı
Şüpheli araç panik yarattı

Kahramanmaraş'ta kimliği belirsiz sürücünün aracı terk etmesi durakta bekleyen onlarca yolcuya panik yaşattı. Yapılan kontrollerin ardından araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Kahramanmaraş’ta kimliği belirsiz bir kişinin otobüs durağına park edip, kapıları açık şekilde bıraktığı kamyonet polisi alarma geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki otobüs durağına giren 60 ZM 872 plakalı kamyonet, sürücüsü tarafından park edilerek kapıları açık şekilde bırakıldı. Kimliği belirsiz sürücünün aracı terk ederek uzaklaşması üzerine durakta bekleyen onlarca yolcu panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan araç, uzman ekipler tarafından incelendi. Yapılan kontrollerin ardından araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kahramanmaraş
#Panik
#Kontrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi canlı izle