Oyuncak tabancayla tehdide tutuklama

Oğuzhan Ürüşan
17:0916/02/2026, Pazartesi
Ankara
Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletle dolaşırken ellerindeki oyuncak silahla çevredeki vatandaşları korkuttukları öne sürülen 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Başkent Çankaya Bahçelievler Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta motosikletli bir grubun kaldırımda yürüyen insanlara silah doğrultarak korku ve panik yarattığı, çevreyi rahatsız ettiği yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen şüpheliler B.İ., G.G., B.A. ve E.V. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde olay sırasında kullanılan silahın, boncuk atan oyuncak tabanca olduğu belirlendi. Oyuncak tabanca, sahibi tarafından polise teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

Hâkimlik, Berke İ.’nin “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Oyuncak silahla çevredeki vatandaşları korkuttukları öne sürülen 4 şüpheliden 1’i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






