Kahramanmaraş’taki son deprem Samsun’da korkuya neden oldu

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Sallanmanın etkisiyle endişe duyan vatandaşlar binalardan güvenli bölgelere kaçıştı.
Türkiye’de etkili olan depremler Samsun’da da hissedildi. Saat 13.25’te 7,6 büyüklüğünde Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem Samsun’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Bir dakikadan fazla süren depremde binalar beşik gibi sallandı. Sallanmanın etkisiyle endişe duyan vatandaşlar binalardan güvenli bölgelere kaçıştı.
Mesai saatleri içerisinde meydana gelen deprem sonrası çalışanlar da işyerlerini terk ederek dışarılara kaçtı.