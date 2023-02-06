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Kahramanmaraş’taki son deprem Samsun’da korkuya neden oldu

Kahramanmaraş’ta meydana 7.6 büyüklüğündeki son deprem Samsun’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası endişeli vatandaşlar binaları boşaltarak güvenli bölgelere kaçtı.

14:51 . 6/02/2023 Pazartesi
IHA
Sallanmanın etkisiyle endişe duyan vatandaşlar binalardan güvenli bölgelere kaçıştı.

Sallanmanın etkisiyle endişe duyan vatandaşlar binalardan güvenli bölgelere kaçıştı.

Türkiye’de etkili olan depremler Samsun’da da hissedildi. Saat 13.25’te 7,6 büyüklüğünde Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem Samsun’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Bir dakikadan fazla süren depremde binalar beşik gibi sallandı. Sallanmanın etkisiyle endişe duyan vatandaşlar binalardan güvenli bölgelere kaçıştı.


Mesai saatleri içerisinde meydana gelen deprem sonrası çalışanlar da işyerlerini terk ederek dışarılara kaçtı.

Deprem dolayısıyla çok korktuklarını ifade eden vatandaşlar,
“Bir anda deprem oldu. Binalarımız sallandı. Biz de korktuğumuzdan dolayı kendimizi dışarı atık. Hala depremin şokundayız. Allah tüm depremzedelere sağlık versin, daha beterinden korusun”
ifadelerini kullandı.Depremden kaçan vatandaşlar, binaları terk ederek uzun bir süre güvenli bölgelerde bekledi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 912 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 5 bin 385 vatandaşımızın yaralandığını ve 2 bin 818 binanın da yıkıldığını belirtti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Samsun
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