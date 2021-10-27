Gündem Kaldırımda scooter kullanan gençten şaşırtan ceza tepkisi Randevum var, acelece eder misiniz?
İSTANBUL

Kaldırımda scooter kullanan gençten şaşırtan ceza tepkisi: Randevum var, acelece eder misiniz?

İstanbul’da Kadıköy’de elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, kuralları ihlal eden 3 kişiye 314 lira para cezası kesildi. Bir kişinin cezai işlem sırasında polis memurlarına, “Randevum var, acele eder misiniz?” demesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi İHA
Kaldırımda scooter kullanan gençten şaşırtan ceza tepkisi: Randevum var, acelece eder misiniz?
Kuralları ihlal eden üç kişiye 314 lira para cezası kesildi.

İstanbul Kadıköy’de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil trafik polisleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy’de yapılan denetimde, kuralları ihlal eden 3 kişiye 314 lira para cezası kesildi. Cezayı yiyen Ahmet Funda’nın cezai işlem sırasında polis memurlarına, “Randevum var, acele eder misiniz?” demesi dikkat çekti.

İHA

“Kuralları unuttuk”

Paket servisi yapan Tolgahan Darı, “Geçen gün televizyonlarda görmüştüm. Kuralları unuttuk. Devletimiz bir kural koyduysa uyacağız. Devletimizin canı sağ olsun” dedi.

İHA

İstanbullu sürücülerin korkulu rüyası oldu: Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar
GÜNDEM
İstanbullu sürücülerin korkulu rüyası oldu: Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar

Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi
OYNAT 00:54
Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi
Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlknur Akkaya yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kapıyı açan araç sürücüsü R.Ö'nün, ilk ifadesinde 'Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı' dediği öğrenildi.


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