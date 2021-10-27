Kaldırımda scooter kullanan gençten şaşırtan ceza tepkisi: Randevum var, acelece eder misiniz? İstanbul’da Kadıköy’de elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, kuralları ihlal eden 3 kişiye 314 lira para cezası kesildi. Bir kişinin cezai işlem sırasında polis memurlarına, “Randevum var, acele eder misiniz?” demesi dikkat çekti.

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