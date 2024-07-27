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Kamikaze KARGU’ya iki yeni özellik: Zırh delici mühimmat

Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı Kargu’ya yeni özellikler geliyor. Kargu’ya düşman elektronik harp sistemlerini köreltmesi için ‘arayıcı başlık’; zırhlı araçlara karşı etki etmesi için de ‘zırh delici’ mühimmat eklenecek.

Canberk Doğan
12:07 - 27/07/2024 السبت
Yeni Şafak
Kargu’ya zırh delici mühimmat.
Kargu’ya zırh delici mühimmat.

Türk savunma sanayiinin önde gelen firmalarından olan ve Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren STM, taktik mini İHA alanındaki milli sistemlerine yeni özellikler eklemeye hedefliyor.


STM mühendisleri tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA sistemi KARGU'ya anti-personel mühimmat başlığının ardından RF (Radyo-Frekansları) Arayıcı Başlık ve zırh delici mühimmat başlığı entegrasyonu yapılacak. Bu sayede Kargu, birçok sistemi hedef listesine ekleyecek.

KÖR EDECEK

RF arayıcı başlık sayesinde Kargu, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini, hava savunma sistemlerinin konumlarını tespit ederek, bu sistemlere intihar dalışı gerçekleştirecek ve RF sinyali yayan antenlerini hedef alarak, üzerindeki mühimmat ile bu sistemleri köreltecek.

DAHA ETKİLİ VURUŞ

Diğer taraftan entegre edilecek yeni savaş başlığı ile de zırhlı araçlara ve dayanıklı yapılara, Kargu kamikaze saldırı yapabilecek. KARGU hedefleri üzerinde ağır bir tahribat yaratacak. Her iki projenin de saha testleri devam ediyor. STM, Kargu’yu güçlendirecek bu çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kullanıma sunmayı hedefliyor.

10’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

STM tarafından geliştirilen KARGU, 2018 yılında TSK envanterine girdi. 2021 yılında ilk ihracatına imza atan KARGU, şu anda 3 farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edildi. Kargu, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türk güvenlik güçleri tarafından yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Eski Türkçe’de “dağ başındaki gözlem kulesi” ve “atmaca” anlamına gelen Kargu, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otonom şekilde seyrüsefer icra etme ve operatör tarafından görev bölgesinde tespit edilen sabit veya hareketli hedeﬂeri etkin ve isabetli şekilde imha etme kabiliyetine sahip. Sistem, “Man-in-the-Loop” prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapıyor. Yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor. Sürü Drone Operasyon Projesi ile de Kargu’lar sürü uçuş kabiliyetine sahip.

#savunma sanayi
#KARGU
#İHA
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