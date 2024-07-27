Kamikaze KARGU’ya iki yeni özellik: Zırh delici mühimmat

Türk savunma sanayiinin önde gelen firmalarından olan ve Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren STM, taktik mini İHA alanındaki milli sistemlerine yeni özellikler eklemeye hedefliyor.





STM mühendisleri tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA sistemi KARGU'ya anti-personel mühimmat başlığının ardından RF (Radyo-Frekansları) Arayıcı Başlık ve zırh delici mühimmat başlığı entegrasyonu yapılacak. Bu sayede Kargu, birçok sistemi hedef listesine ekleyecek.

KÖR EDECEK

RF arayıcı başlık sayesinde Kargu, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini, hava savunma sistemlerinin konumlarını tespit ederek, bu sistemlere intihar dalışı gerçekleştirecek ve RF sinyali yayan antenlerini hedef alarak, üzerindeki mühimmat ile bu sistemleri köreltecek.

DAHA ETKİLİ VURUŞ

Diğer taraftan entegre edilecek yeni savaş başlığı ile de zırhlı araçlara ve dayanıklı yapılara, Kargu kamikaze saldırı yapabilecek. KARGU hedefleri üzerinde ağır bir tahribat yaratacak. Her iki projenin de saha testleri devam ediyor. STM, Kargu’yu güçlendirecek bu çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kullanıma sunmayı hedefliyor.

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