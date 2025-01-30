Kampüsleri barınağa çevirdiler: Başıboş köpeklerin yeni meskeni üniversite kampüsleri oldu

Bazı üniversite öğrencileri ve sözde hayvanseverler, kurdukları kulüp ve dernekler aracılığıyla hayvanların tedavi ve bakım ihtiyaçlarını gerekçe göstererek bağış toplamaya başlarken kampüsleri adeta hayvan barınağına çevirdi.
Son yıllarda artan başıboş köpek saldırıları, toplumsal bir endişeye dönüşürken mama lobisi alınan önlemlere karşı faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz ağustos ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Yasası'na rağmen belediyeler üzerine düşen görevi yerine getirmiyor. Üniversitelerse başıboş köpek derneklerinin işgali altında. Kurdukları kulüp ve dernekler aracılığıyla bağış toplayan topluluklar, üniversite kampüslerini de barınağa çevirdi. Üniversite öğrencileri ve dışarıdan sözde hayvanseverler tarafından yönetilen kulüp ve derneklerde, hayvanların tedavi ve bakım ihtiyaçları öne sürülerek bağış toplanıyor. Geçtiğimiz günlerde Doğa Dostu ve Hayvanları Koruma Derneği'nin (DODODER) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yapılanması olan DODO AYBÜ'nün faaliyetlerine okul yönetimi son verdi. DODO AYBÜ'nün kurduğu barınak sebebiyle kampüs içine okulla bağlantısı olmayan farklı derneklerin de giriş yapması üzerine, okul yönetiminin harekete geçtiği öğrenildi. DODO AYBÜ'nün başkanı olan üniversiteden bu yıl mezun Enise Gizay Taştekin öncülüğünde sözde hayvanseverlerin, Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve okul yönetimini sosyal medya üzerinden hedef gösterdiği ifade ediliyor.
Üniversite yönetimi, kampüs içinde DODO AYBÜ tarafından kullanılan bir deponun da kilidini değiştirdiği, dernek üyelerinin ise bu olayın ardından şikayetçi olduğu öğrenildi.
İTÜ'DE DE BAĞIŞ FURYASI
İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki “İTÜ GK-Ver Bi Pati” isimli kulüp de üniversite kampüsündeki hayvanlar için bağış topluyor. Topluluk sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Tedavisi tamamlanan ve süren çocuklarımız için bu ayki borcumuz 47 bin desteklerinizi bekliyoruz" gibi ifadelerle dikkat çekiyor.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ DERNEK KURDU
Kocaeli Üniversitesi öğrenci yurdunda Güvenlik Görevlisi Nurhak Turhan'ın kurduğu KYK Canları isimli dernek, kampüsü adeta barınağa çevirdi. Şikayetlerin ardından ismini değiştiren dernek, 'yasamhakkinisavun' isimli sayfa üzerinden paylaşımlara devam ediyor. Derneğin üniversite öğrencileriyle iş birliği yaparak eylemlere katıldığı belirtilirken, aynı şekilde Kocaeli Üniversitesi’ndeki KOÜ Hayvan Dostları Derneği de bağış toplayarak faaliyetlere devam ediyor.
BORCUMUZ VAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu da diğerleri gibi bağış topluyor. “odtühaydost” yaptığı paylaşımda, “Veteriner borcumuz yaklaşık 180bin, pansiyon ödemelerimiz 48 bin. Bu ay henüz mama dışında hiçbir ödeme yapmadık. Lütfen bir pati de siz tutun!” ifadelerini kullandı.
Üniversiteleri de ele geçirdiler
- Mama lobisinin üniversiteleri de ele geçirdiğini söyleyen Avukat Aslıhan Ergün Ercan, “Kocaeli Üniversitesi’nde bir öğrenci başıboş köpekler yüzünden motoru ile kaza yaparak beyin kanaması geçirip günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Tüm illegal yapıların üniversite öğrencileri arasında faaliyetleri çok yoğun. Bunu bu derneklerin üniversiteler içinde faaliyet göstermelerinde de anlıyoruz. Üniversite içinde kurulan hayvan koruma derneği adı altında yaptıkları etkinlikler ile daha çok öğrenciyi bu konuda manipüle edebiliyorlar. Ayrıca bağış toplayabilecekleri etkinlikler de düzenliyorlar. Bu topluluklar her yerden her şekilde hesapsız, kayıtsız, denetimsiz bağış ve yardım topluyorlar" değerlendirmesi yaptı.