Kampüsleri barınağa çevirdiler: Başıboş köpeklerin yeni meskeni üniversite kampüsleri oldu

Mama lobisinin üniversiteleri de ele geçirdiğini söyleyen Avukat Aslıhan Ergün Ercan, “Kocaeli Üniversitesi’nde bir öğrenci başıboş köpekler yüzünden motoru ile kaza yaparak beyin kanaması geçirip günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Tüm illegal yapıların üniversite öğrencileri arasında faaliyetleri çok yoğun. Bunu bu derneklerin üniversiteler içinde faaliyet göstermelerinde de anlıyoruz. Üniversite içinde kurulan hayvan koruma derneği adı altında yaptıkları etkinlikler ile daha çok öğrenciyi bu konuda manipüle edebiliyorlar. Ayrıca bağış toplayabilecekleri etkinlikler de düzenliyorlar. Bu topluluklar her yerden her şekilde hesapsız, kayıtsız, denetimsiz bağış ve yardım topluyorlar" değerlendirmesi yaptı.