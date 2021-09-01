Gündem Kamyon kasasındaki çimento torbalarının altından 78 kaçak göçmen çıktı
VAN

Kamyon kasasındaki çimento torbalarının altından 78 kaçak göçmen çıktı

Van'ın Gevaş ilçesindeki Balaban jandarma kontrol noktasında durdurulan kamyonun kasasındaki çimento torbalarının altındaki oluşturulan bölmede Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan kamyon şoförü tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Kamyon kasasındaki çimento torbalarının altından 78 kaçak göçmen çıktı
Özel bölmede gizlenmiş Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen böyle görüntülendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde Balaban jandarma kontrol noktasında yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir kamyonu durdurup arama yaptı. Aramada, kamyonun kasasındaki çimento torbalarının altına oluşturulan özel bölmede gizlenmiş Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, araç şoförü H.T. gözaltına alındı.
H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecek.

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Türk karasularına itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı

Van'daki iki evde 115 kaçak Afgan yakalandı
FOTOĞRAF 8
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Van İl Emniyet Müdülüğü ekiplerince bugün yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 115 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
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Gözaltına alınan 1 organizatörün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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'260 ŞÜPHELİDEN 117'Sİ TUTUKLANDI' Van Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Açıklama bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda aralarında otobüs şöförü, şok evler ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla kaçak göçmen getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda yakalanan 260 şüpheliden 117'sinin tutuklandığı belirtildi.
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Ayrıca göçmenlerin saklandığı 'şok evler' olarak adlandırılan metruk 85 binanın tespit edilip, belediye ekiplerinin yardımı ile yıkıldığı ifade edildi.
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İHBARLARIN YÜZDE 94,47Ü DOĞRU ÇIKTI Emniyet Müdürlüğü açıklamasında kaçak göçmenlerle ilgili yapılan ihbarlara da değinildi. Son 4 aylık süreçte vatandaşlardan gelen 508 ihbarın tamamının değerlendirildiğini ve ihbarların yüzde 94,4 oranında doğru olduğu kaydedildi.
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Van'daki iki evde 115 kaçak Afgan yakalandı
Van'da ihbarı değerlendiren polis ekipleri, iki apartman dairesine saklanan 115 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda Afganları daireye saklayan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir şüpheli de gözaltına alındı.


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