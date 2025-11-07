Kamyonet hafif ticari araca arkadan çarptı: 4 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Hurdaya dönen araçlarda sürücüler ile birlikte M.A.A. (27) ve A.D. (18) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.