Kanal İstanbul'dan alınan hafriyatlar yeni yollar ve dolgular için kullanılıyor

Dünya

Macron'a sandıkta bir darbe daha: İlk turda tokat ikinci turda hezimet

Cumhurbaşkanı Macron’un lideri olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) yerel seçimlerde hezimete uğradı. İlk turu kılpayı geçen ve hiçbir bölgeyi kazanamayan Macron’un partisi ilk turda yüzde 10,4, ikinci turda 6,9 alarak büyük bir yenilgi yaşadı. Cumhurbaşkanlığı için aday olması beklenen RN’nin aşırı sağcı lideri Mariane Le Pen de bölgesel seçimlerde kaybedenler arasında yer aldı.