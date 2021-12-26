Gündem Kanalizasyon borusu döşeyen işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi
AYDIN

Kanalizasyon borusu döşeyen işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kanalizasyon borusu döşedikleri sırada toprak kayması nedeniyle toprak altında kalan 25 yaşındaki işçi Ferhat Doğan, hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Kanalizasyon borusu döşeyen işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi
Kanalizasyon borusu döşeyen işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi

Olay, saat 18.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi.

Sitede işçi olarak çalışan Ferhat Doğan, kanalizasyon borusu döşemek için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura girdi.

TOPRAK KAYMASI SONUCU GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Doğan, iddiaya göre, ASKİ'den izin alınmadan yapılan çalışma sırasında toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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