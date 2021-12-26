Kanalizasyon borusu döşeyen işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi

Dünya

BM'den İsrail’in savaş suçlarına ‘kalıcı’ takip: 125 ülkenin soruşturmaya destek verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail’e karşı ‘daha önce benzeri görülmemiş’ bir savaş suçları soruşturması için onay verdi. Karar 125 ülkenin desteğini alırken, soruşturmanın ‘devamlı’, bağımsız heyetin de ‘kalıcı’ yetkiye sahip olacağı belirtiliyor. Kararı hazmedemeyen İsrail’in BM temsilcisi ise “aşağılık ve ön yargılı” sözleriyle komisyona hakaret etti.