Kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok kırsalında Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz’ü şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Astsubay Üstçavuş Gündüz’ün şehit edilmesinden sonra Yayvantepe bölgesindeki operasyonu derinleştiren güvenlik güçleri, yapılan çalışmalar sonrası şehidin kanını yerde bırakmadı. Dün ilçeye bağlı 9 kırsal mahalle ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildikten yaklaşık 5 saat sonra yasak kaldırıldı. Bölgede bulunduğu düşünülen diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, bölgeye sevk edilen Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucularının da sayısı artırıldı. Terör işbirlikçilerinin yakalanması için de taramalar sürüyor.