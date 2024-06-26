Kanlı pusuda 20 asker ölmüştü: Saldırıyı kınayan Türkiye'den Nijer'e taziye mesajı

Türkiye, silahlı saldırı sonucu 20 askerini kaybeden Nijer'e taziyelerini ileterek kanlı pusuyu kınadı.
Batı Afrika ülkesi Nijer'de dün askerleri hedef alan terör saldırısı düzenlendi.
Tillabery bölgesinde yer alan Tassia köyünde konuşlu askeri birlik, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Olayda 20 asker hayatını kaybetti, 9 asker de yaralandı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Saldırıda hayatını kaybeden askerler nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.
Türkiye'den saldırıya kınama
Askerlere yönelik gerçekleştirilen kanlı pusuya ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Tillabery bölgesinde düzenlenen saldırıyı kınayan Bakanlık, Nijer halkına taziyelerini sundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nijer'in Tillabery bölgesinde dün (25 Haziran) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Nijer halkına taziyelerimizi sunuyoruz."