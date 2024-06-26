Kanlı pusuda 20 asker ölmüştü: Saldırıyı kınayan Türkiye'den Nijer'e taziye mesajı

Olayda 20 asker hayatını kaybetti, 9 asker de yaralandı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Askerlere yönelik gerçekleştirilen kanlı pusuya ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nijer'in Tillabery bölgesinde dün (25 Haziran) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.