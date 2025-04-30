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Kapalıçarşı’dan CHP’ye 1,5 milyar lira

Kapalıçarşı’dan CHP’ye 1,5 milyar lira

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Delegelere parayla oy kullandırıldığı iddia edilen CHP’nin şaibeli 38'inci Olağan Kurultayı’na ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi veren bir döviz bürosu çalışanı, CHP’ye yasa dışı yollarla 1,5 milyar liralık para transferi yapıldığını iddia etti. İstanbul Kapalıçarşı’da döviz bürosunda çalışan Ü.D., yurt dışından gelen paraların adeta bir banka gibi piyasaya dağıtıldığını, müşteri hesaplarının tutmadığını ve yapılan işlemlerde ciddi usulsüzlük bulunduğunu dile getirdi. İş yerinin bodrum katının yasa dışı işlemin merkezi olduğunu kaydeden Ü.D., “İş yeri adına çalışan kuryelerden biri, kısa süre önce Kapalıçarşı’ya 50 milyon avro götürdüğünü söyledi. Birkaç gün sonra da çalıştığım firmalardan CH P’ye 1,5 milyar lira para gönderildiği bilgisini duydum” dedi. Çalıştığı döviz bürosuna ait ön kameraların içeride dönen yasa dışı para trafiğini ortaya koyamayacağını söyleyen Ü.D., para transferinin pasajın yan sokağına açılan ikinci girişten yapıldığı bilgisini verdi. Ü.D., savcılığa kurultay haftasında para taşıyan kuryelerin isimleri ve iş yeri sahiplerinin kimlik ile iletişim bilgilerini de verdi. MASAK döviz hareketleri ve bilgisayar erişim kayıtlarını incelemeye aldı.


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