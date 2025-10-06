Yeni Şafak
Kapıkule'de TIR'ın dorsesinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule’de TIR'ın dorsesinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi

12:356/10/2025, Pazartesi
DHA
34 beyaz çuvalda 98 şeffaf vakumlu poşette 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

Edirne’de Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurda giriş yapmak üzere gelen TIR’ın dorsesinde narkotik köpeği ‘Uzay’ ile yapılan aramada çuvallar içerisinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen TIR, şüphe ve risk analizleri sonucu X-Ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR’da, dorsesinin gümrük mührünün ve dorse brandasının sağlam olduğu ancak güvenlik halatının ön kısmından kesik olduğu ve vida yardımıyla tutturulduğu görüldü. Şüphe üzerine TIR’ın dorsesi narkotik köpeği ‘Uzay’ ile arandı. Aramada, yasal yükün arasında kalan doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette beyaz çuvallar fark edildi. Yapılan detaylı kontrolde 34 beyaz çuvalda 98 şeffaf vakumlu poşette 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.






