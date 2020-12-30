Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar açıklandı

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Eski eşinin önce boğazını kesip sonra 5 kez bıçaklayan sanık: Öldürme niyetim olamaz yanlış anlaşılma oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya Aydoğdu'nun boğazını kesip bıçakla yaralayan, kadının görüştüğü Gökhan K.'yi de göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar, duruşmadaki ifadesinde, “Kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim" dedi.