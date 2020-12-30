Gündem Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar açıklandı
ANKARA

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar açıklandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada karar verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada karar verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.

Dönemin KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'a müebbet hapis cezası verildi.

Dönemin KKK Tayin Daire Başkanı eski tuğgeneral Mücahit Tamer, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Plan ve Harekat Daire Başkanı olan eski tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu, müebbet hapis cezası aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

​2013'ten bu yana kurulu olan iskele sökülünce detaylar belirdi.
Bakan Selçuktan okul açıklaması

Bakan Selçuk'tan okul açıklaması

"​Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız farklı..."
Rusya İHA’ları düşürmek için yeni lazer silahları geliştiriyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

​Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem..

Gerekçe: Haksız rekabet

Gerekçe: Haksız rekabet

​Yargıtay'ın ucuz ekmek satışı ile ilgili kararı çıktı.

Havada dengeler tamamen değişiyor
"Bunlar zehirli dikkat"

"Bunlar zehirli dikkat"

​Piyasaya sürülecek sahte içkilerin üzerine yazmışlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.